Grande Fratello, solo ieri Letizia e Paolo avevano emozionato lo studio con un bacio super passionale. Oggi però le cose sembrano cambiate radicalmente, una reazione di Letizia ad un comportamento di Paolo ha fatto saltare sulla sedia i fan del programma. E dire che solo poche ore prima Letizia aveva usato parole al miele per Paolo. “Adesso mi sento un’altra donna, non sono più la stessa di quanto sono entrata. Il Grande Fratello è l’avventura più bella della mia vita”.

E ancora: “Forse al pubblico sembra assurdo, ma 5 mesi 24 ore su 24 sono come tre anni. Vedo Paolo nella mia vita per sempre”. Le parole di Paolo non erano state da meno. “Non posso stare senza di lei, se non la trovo con gli occhi mi sento perso. L’ho capito quando abbiamo imitato la scena di Ghost e, chiudendo gli occhi, pensavo a lui e avevo le farfalle nello stomaco”.





Grande Fratello, momento di tensione tra Paolo e Letizia

“Quando non sei abituata alla felicità e all’amore, tendi a soffrire tanto. Quando sono arrivata qui, mi sono resa conto di essere grata. Ho passato la mia vita a sopravvivere più che a vivere”. Questo succedeva ieri. Poco fa Letizia è sembrata molto nervosa. Il motivo? Si è arrabbiata perché Paolo sente la mancanza della madre e ieri l’ha pensata.

Secondo molti l’indizio di qualcos’altro: di una crisi più profonda. E il pubblico, infatti, si è scatenato “Guardate, la storia di Letizia e Paolo non mi è mai davvero interessata. Tant’è che ho cambiato canale sino al blocco successivo”. “La coppia più Fake della storia del Gf, e voi ovviamente dite il contrario. Non avendo altro da raccontare perdete tempo a tentar di far credere al pubblico quello che volete”.

“Quest’anno allo schifo non c’è fine”. E ancora: “Questa mania portata all’estremo di creare coppie finte a un livello imbarazzante è stato la rovina del programma- Tutto risulta troppo falso istintivamente la gente rifugge ciò che è falso, ci si sente presi per i fonde**”.