Grande Fratello, Paolo Massella e le dichiarazioni che fanno discutere. Sono giorni particolari per il macellaio che nella Casa ha trovato l’amore in Letizia Petris. In pratica un giorno sì e l’altro pure commette gaffe o si rende protagonista di gesti che suscitano critiche e forti polemiche. Lo abbiamo visto quando ha raccolto un pezzo di gelato finito a terra e se lo è mangiato.

Oppure quando ha chiesto a Letizia, che stava facendo un bagno, di girarsi per poter ammirare il suo lato b. In tanti sperano che la coppia resista anche fuori dal GF, ma sono in molti a dubitare che la relazione possa durare. Diversi spettatori ha notato alcuni atteggiamenti ‘arcaici’ di Paolo, mentre Letizia è molto più aperta come mentalità. In ogni caso adesso il macellaio è finito nuovamente nell’occhio del ciclone per alcune sue frasi.

Paolo parla della popolarità grazie al GF: scoppia la polemica

In un momento di confidenze con Letizia Petris e Beatrice Luzzi il buon Paolo Massella si è detto convinto di quello che succederà dopo il Grande Fratello. Con grande serenità dice: “Se ci chiameranno da Verissimo, ci chiameranno in coppia. Poi le serate io andrò a farmi le mie e lei andrà a farsi le sue. Poi capiterà anche che le faremo insieme”.

Insomma, è già tutto deciso. Se non fosse che per Beatrice forse il concorrente corre troppo e infatti lo corregge: “Ma non credo eh. Vi toccherà andare insieme…”. Tra l’altro è anche da vedere se Paolo e Letizia raggiungeranno la finale. Al momento sono certe di approdare alla fase conclusiva solo Beatrice e Rosy Chin.

MA IL MACELLAIO CONVINTO CHE FUORI ANDRÀ A FARE SERATE??? NON HANNO CAPITO CHE TORNERANNO NEL DIMENTICATOIO MI PISCIO ADDOSSO 😭😭😭😭#grandefratellopic.twitter.com/UzgvmyvrJf — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) March 16, 2024

Ovviamente le frasi di Paolo hanno suscitato diverse reazioni nel pubblico. C’è chi commenta: “MA IL MACELLAIO CONVINTO CHE FUORI ANDRÀ A FARE SERATE??? NON HANNO CAPITO CHE TORNERANNO NEL DIMENTICATOIO MI PISCIO ADDOSSO 😭😭😭😭”. E poi: “Leti è già cupa solo all’idea di fare serata con lui… 😂”. Insomma l’uscita del macellaio fa discutere.

