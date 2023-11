Grande Fratello, attesa massima per la nuova puntata in onda lunedì 20 novembre 2023. Di certo non mancheranno le sorprese, ma nemmeno i faccia a faccia o le “interrogazioni” di Alfonso Signorini. C’è da scommettere infatti che il conduttore chiamerà Mirko Brunetti e Perla Vatiero per sapere come stanno andando questi primi giorni di convivenza forzata. Ancora, non mancheranno i chiarimenti tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: lui si è infatti convinto che l’attrice stia usando Vittorio come nuova pedina delle sue macchinazioni dentro la Casa.

E che dire di Paolo e Letizia, che dopo essersi presi una pausa sembrano di nuovo vicini? Questione televoto (e conseguenti nomination): stando a un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 a confermarsi il meno votato è Paolo Masella, che ottiene il 4% dei voti. A seguire Letizia Petris con l’8% dei voti, Rosy Chin con il 9%, Giuseppe Garibaldi con il 13% e Ciro Petrone e Grecia Colmenares, risultati i più votati rispettivamente con il 21 e il 45% delle preferenze.

“Chi è la nuova concorrente del Grande Fratello”

Non è certamente una classifica definitiva, come sempre bisognerà attendere il verdetto ma insomma, di carne al fuoco ce ne è parecchia al Grande Fratello in questo inizio di settimana. L’attenzione del pubblico si concentra però soprattutto sui possibili nuovi concorrenti di questa edizione. Signorini lo ha confermato più e più volte che gli inquilini non sono finiti qui.

Ecco, se non già questa sera verranno già annunciate le new entry e stando alle ultimissime indiscrezioni dovrebbe entrare dalla porta rossa anche Sara Ricci. L’attrice classe 1968 è ben nota al pubblico televisivo. Nel 1996 ha debuttato sul piccolo schermo con “Un posto al sole“, per poi tornarci dal 2018 al 2022 ma ci sono stati tanti altri lavori in mezzo.

E infatti più di qualcuno ricorderà che Sara Ricci è stata anche collega di Beatrice Luzzi sul set di “Vivere”. Precisamente dal 1999 al 2002 e poi dal 2004 al 2007. Stando a quanto riporta Mondo TV24 dell’ingresso dell’attrice al GF si parlava anche un paio di anni fa, ma alla fine non si concretizzò. Forse questa è la volta buona.