Dentro la casa del Grande Fratello, i ragazzi si preparano alla finale del 31 marzo con sentimenti contrastanti. Da un lato, c’è l’euforia e la gioia per la fine di sei lunghi mesi di reclusione forzata. Dall’altro, molti di loro portano con sé un bagaglio di tensioni accumulate, veri e propri macigni emotivi. E così, basta poco perché scoppino litigi e discussioni: gli animi sono ormai esasperati.

È proprio quello che sarebbe successo poco fa. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni fan di Mariavittoria Minghetti. La dottoressa romana, infatti, è apparsa in lacrime nella camera da letto, consolata da Helena Prestes. La fotomodella brasiliana, mentre si occupava del trucco dell’amica, ha cercato di sdrammatizzare, ma all’improvviso dagli occhi di Mavi sono sgorgate le lacrime. Helena ha provato a tirarle su il morale, e Mavi ha bevuto anche un bicchiere d’acqua per calmarsi. “Va tutto bene”, ripete Prestes all’amica.

Secondo quanto riportano vari account su X, il motivo del suo crollo emotivo sarebbe una discussione avuta con un altro concorrente. “Mavi è stanca di Giglio, è pesante”, scrive un fan rilanciando la clip che ha immortalato il momento. Più che una lite vera e propria, però, a far crollare Mariavittoria sarebbe stata una serie di atteggiamenti ripetuti da parte del parrucchiere di Reggio Emilia. “Ragazzi, è insopportabile Giglio, davvero. Seguo la diretta e non fa altro che atteggiarsi a maestrino e…”, commenta un altro utente. “Sbattetelo fuori”, escalma un altro. Giglio infatti è uno dei concorrenti in nomination questa settimana.

Ma c’è anche chi offre una versione diversa dei fatti. Un’altra voce sul web, infatti, fa notare: “Sarò cattiva, ma… Mavi ha criticato Zeudi con Shaila dicendo che ogni volta che litiga piange per sfuggire al discorso. Ora, dopo un battibecco stupido con Giglio, si è subito messa a piangere. Un po’ di coerenza, suvvia…”

Mavi stanca di Giglio che è pesante , helena che la tranquillizza e smorza ❤️#tommavi #heleners

Altri spettatori, invece, sottolineano il momento delicato che sta attraversando Maria Vittoria: “Mavi è fragile in questi giorni, ogni parola fuori luogo la fa stare male”, osserva un utente. E un altro aggiunge: “Infatti, soprattutto senza Tommy al suo fianco. Ieri sera, quando Lollo ha suonato la chitarra cantando la sua canzone, lei si è infastidita tantissimo”.