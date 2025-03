Ormai manca solo una settimana alla fine di questa edizione del Grande Fratello. I concorrenti sono felici per la conclusione di questa avventura, ma al tempo stesso stanchi. In questi mesi non sono mancate liti e discussioni, e alla fine persino uno dei concorrenti più pacati e tranquilli ha perso la pazienza. Si tratta di Javier Martinez. Raramente lo si è visto alzare la voce, arrabbiarsi o sfogare la propria frustrazione colpendo un muro o un cuscino. Eppure, anche lui ha avuto un momento di cedimento. Lo ha raccontato a Chiara Cainelli.

In giardino, ha ammesso di essersi lasciato andare a un brutto sfogo nei confronti dei fan di due concorrenti. Questi ultimi avevano inviato un messaggio tramite un aereo per esprimere il loro pensiero sulla relazione tra Helena e Zeudi: “Sbagliando l’ho presa male su Zelena, c’è stata una volta in cui ho detto ‘avete un po’ rotto i co*lioni’ per l’aereo“. Il pallavolista argentino non ha gradito l’insistenza delle fan: “Se tu vuoi bene a entrambe, ma loro non vogliono stare insieme, non devi forzare perché a te piace, altrimenti è un discorso egoista”.

“Basta, mi avete rotto”. Grande Fratello, anche Javier ha perso la pazienza: ce l’ha con loro

Javier ha continuato a sfogarsi: “Non voglio passare per bigotto, ma il fatto che siamo in un periodo storico, in cui giustamente questa cosa deve avere luce perché è giusto che le persone si esprimano liberamente dal punto di vista sessuale, non per forza la coppia omosessuale deve essere quella più bella e tifata da tutti“.

Pur comprendendo le speranze e le aspettative dei fan, Javier Martinez non ha gradito il messaggio ricevuto dall’aereo, e il fastidio per quell’episodio è emerso di nuovo nei giorni che precedono la semifinale: “Sono umano anche io… ‘La tua vera luce con lei’ screditando me, ma che ca**o vuoi“, ha sbottato il giocatore.

Martinez poi ha confessato di aver avuto tensioni anche con Luca Calvani, il quale avrebbe sostenuto la frequentazione tra Zeudi e Helena. Sapendo questo, il pallavolista ha comunque deciso di inserirsi nella dinamica, ricevendo però un rimprovero da Calvani. “Non è che perché sei tu così allora deve succedere per forza“, ha detto Javier, riferendosi al fatto che l’attore sia bisessuale. Infine, il discorso tra lui e Chiara si è spostato sulle previsioni per la finale: secondo Javier, Jessica potrebbe vincere, mentre Chiara è convinta che sarà Zeudi a trionfare. “Credo molto nella mia amica“, ha dichiarato, consapevole di essere in nomination in vista della semifinale.