“Ti devo dire una cosa su Tommaso”. Rivelazione di Mariavittoria Minghetti a Jessica Morlacchi. La dottoressa romana ha aspettato che il suo fidanzato non fosse più in Casa per parlarne. E per farlo ha scelto la sua amica fidata. La cantante romana però non ha reagito come MaVi si immaginava. Anzi, Jessi è apparsa profondamente turbata da quello che aveva appena sentito. E poi ha spiegato il perché.

Tommaso è stato eliminato la scorsa settimana dal Grande Fratello. Da quel giorno MaVi è molto triste e non vede l’ora di uscire per riabbracciarlo. Nonostante tra i due non siano mancate negli ultimi periodi liti e discussioni, loro hanno sempre affermato di amarsi. Jessica non ha mai remato contro la loro relazione, ma più volte ha detto all’amica che ritiene l’idraulico toscano troppo giovane per lei.

“Tommaso vuole fare l’attore”, ha svelato ieri sera MaVi a Jessica. “Come, l’attore?” ha risposto incredula l’altra. “Tommaso è molto confuso”, ha aggiunto la dottoressa. Ma Jessica per Jessica l’idraulico di Siena non è all’altezza di recitare: “Puoi dire quello che ti pare, ma qui serve un anno di lavoro sulla dizione. Deve ancora lavorarci Lorenzo: appena apre bocca si sente che è di Milano”.

Tommaso, infatti, ha un forte accento toscano. Una caratteristica che lo ha reso ancora più simpatico al pubblico del Grande Fratello, ma che ovviamente, come ogni dialetto, potrebbe rappresentare un ostacolo per la carriera da attore, a meno che il ruolo non lo preveda. Jessica non è un’attrice, ma venendo dal mondo dello spettacolo sa bene come funziona. Mariavittoria, però, non è sembrata scoraggiata dalla risposta dell’amica: “Va bene, ma Tommaso ha 24 anni, Lorenzo ne ha 30”.

Intanto, ieri per MaVi c’è stata una sorpresa: sopra la Casa sono arrivati nuovi aerei con i messaggi dei fan per i concorrenti del programma TV e tra i tanti ce n’era uno dedicato proprio a lei. Il mittente? Tommaso. Il messaggio per Mariavittoria recitava così: “Sei il mio 1/4 d’ora. Tommi”. Maria Vittoria è stata immediatamente chiamata in giardino dagli altri inquilini e non ha nascosto la sua gioia per il gesto del compagno: “Ti amo, amore mio, grazie”, ha urlato felice la dottoressa.

mavi ha osato dire che tommaso vorrebbe fare l’attore ma jessica non ci sta 🤣🤣 pic.twitter.com/GgAcGqed7M — lapressata (@lapressata) March 23, 2025

Dopo aver riabbracciato gli amici e la sua famiglia, Tommaso Franchi ha ripreso i contatti anche con il mondo dei social e ha compiuto una mossa che non è certo passata inosservata. I suoi follower hanno immediatamente notato due particolari che fanno sospettare che l’esperienza al Grande Fratello potrebbe non essere stata del tutto positiva per lui. Non appena è rientrato in possesso dei suoi account, Tommaso ha cancellato tutti i post legati al GF che erano apparsi sul suo profilo Instagram grazie al meccanismo di ricondivisione dell’app.