Grande Fratello, stasera la semifinale del programma. Per la finale bisognerà attendere ancora una settimana, poi calerà il sipario su questa lunga e discussa edizione. In nomination ci sono Helena, Chiara e Giglio con quest’ultimo che pare sfavorito nella corsa. Così mentre Zeudi si è lasciata andare ad una assurda confessione con Chiara spiegando che una coppia lascerà il programma. I discussi Fandom, nel frattempo, si stanno organizzando.

Su X le ormai celebri Zelena scrivono: “In ogni caso si vota per Chiara e Shaila! Pensiamo con la testa e non usiamo il cuore. Non sono amate dal generalista e sono facili da battere”. “Le internazionali hanno dato come linea da seguire quella di votare in massa per Chiara e Shaila, se Helena e Javier passano il turno poi sono pericolosi”.





“Fatevi furbe. In finale nn deve arrivarci né Mavi, né Helena né Javier perché sono amati dal generalista e ci rimetterebbe Zeudi. Shaila, Lollo, Giglio, Chiara nn piacciono al pubblico quindi nn sono pericoli per Zeudi”. Anche nella Casa la discussione è aperta: Jessica Morlacchi ha una sua teoria in proposito: “Per me potrebbero arrivarci Helena, tu Javi e Mavi. Se non va in finale Helena è da matti”.

Parole condivise anche da Javier: “Secondo me ci deve andare Helena. Poi però il secondo posto sarà per Shaila. Però forse il pubblico potrebbe essere curioso di vedere una settimana Helena e Lorenzo senza Shaila e Javier. Quindi se non va Shaila potrebbe andarci Mavi, se ci penso bene che ci vada Shaila un pochettino stona”.

Poi c’è la bomba lanciata da Zeudi ieri notte a spiegato a Chiara come: “Domani (oggi) sera ci sono almeno due persone che stanno qui da un botto e che verranno mandate via. Tu potresti farcela”. Parole che hanno fatto arrabiare tutti e dato modo ad una nuova teoria: “Zeudi sa tutto, è informata dagli autori: se stasera succede questa cosa allora non ci saranno proprio più dubbi”.