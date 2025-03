“Oddio, ma non ti senti bene?”. Momenti di paura ieri sera al Grande Fratello. Mentre i ragazzi erano in giardino a parlare tra loro, uno dei concorrenti ha accusato un improvviso malore. Gli altri se ne sono accorti subito perché il loro amico, mentre stava parlando, si è improvvisamente interrotto e ha portato le mani al volto, coprendosi. Una scena che ha colpito tutti. Con il viso nascosto, poi, ha ripetuto più volte: “No, no, no”.

Nella nottata Luca Giglioli ha fatto spaventare gli inquilini della Casa. Le facce di tutti sono sbiancate quando hanno capito che forse il loro amico non stava bene. In quel momento i gieffini si trovavano seduti sotto la veranda. Oltre a Giglio c’erano Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez e Chiara Cainelli. Il video del malore ha iniziato a circolare anche in rete subito dopo, suscitando qualche preoccupazione anche tra il pubblico.

“Oddio, ma che ti succede?”. Grande Fratello, malore improvviso per Giglio: pronto intervento degli altri

Momentaneo “black out” per Giglio. Il concorrente stava discutendo delle possibili eliminazioni nella puntata di lunedì prossimo, ma durante il discorso si è dovuto fermare, coprendosi il volto. Il primo ad accorgersi del problema è stato Lorenzo, il cui sguardo è cambiato immediatamente. Poi è intervenuta Chiara: “Tutto bene?” ha chiesto preoccupata la cubista di Trento, seguita da Shaila: “Ma che hai?”, rivolta a Giglio.

Nel frattempo, Giglio continuava a ripetere “No”, fino a quando, dopo alcuni secondi, si è ripreso. Il giovane si è scoperto il viso e ha esclamato: “Ok”. I compagni hanno continuato a fargli domande per capire cosa fosse successo, ma lui non è riuscito a spiegare bene. Alla fine, ha sussurrato solo: “L’incubo…”, prima di riprendere il discorso.

Gli altri hanno cercato di andare avanti facendo finta di nulla, ma tutti sono rimasti scossi. Probabilmente si è trattato solo di un malessere passeggero, nulla di grave, altrimenti sarebbe intervenuto il medico, come accaduto in passato con altri concorrenti.

i fan di giglio 🗣️ potrebbero spiegarmi cosa è successo qui pic.twitter.com/CMKhgQGlRM — noel (@noel93_) March 20, 2025

Anche il pubblico ha reagito con preoccupazione. Su X, qualcuno ha chiesto: “I fan di Giglio potrebbero spiegare cosa è successo?”, mentre un altro ha ipotizzato: “Boh, uno svarione? A volte capita anche a me. Ma perché dice ‘incubo’?”. Dopo sei mesi di convivenza forzata, tutti gli inquilini della casa sono ormai provati. Ognuno, a suo modo, ha mostrato segni di cedimento. Ma ormai il reality si avvicina davvero alla fine.