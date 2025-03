Grande Fratello, a pochi giorni dalla finale Helena è ancora al centro dell’attenzione. Stavolta, a farne le spese, è stato Lorenzo che è rimasto letteralmente spiazzato. Così mentre insieme alla tensione aumentano anche le scommesse su chi sarà il prossimo vincitore. Secondo i maggiori siti di scommesse a portare a casa il montepremi finale sarà Helena Prestes, mentre il secondo posto dovrebbe andare a Zeudi Di Palma.

Sono salite le quote di Jessica Morlacchi, che adesso un po’ ovunque è al pari di Lorenzo Spolverato, entrambi secondo i bookmaker si contendono il terzo posto. A proposito di Lorenzo, ha avuto un confronto in giardino con Helena Prestes.





Grande Fratello, Helena a Lorenzo: “Perchè mi fissi?”

Helena ha notato che Lorenzo la stava fissando insistentemente e ha chiesto il motivo: “Perché mi stai fissando?”. Lorenzo, visibilmente imbarazzato, ha dissimulato dicendo che non lo stava facendo affatto. Ma nessuno gli crede. Né Helene né il pubblico social, che scrive: “In 6 mesi è la prima reazione genuina non costruita che vedo di Lorenzo. È rimasto proprio spiazzato, non se l’aspettava”. Helena, poi, è stata chiamata in confessionale.

Se il clima dentro la Casa non è dei migliori, fuori è forse peggio. Tommaso ha raccontato i motivi per i quali non segue più alcuni compagni di avventura e Alfonso Signorini. “Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta. Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco”.

Lui che la fissa

Lei lo sgama e alla domanda: perché mi guardi così?

Lui va in error 404

HELE AMORE NON SMETTERE MAIII 🤣🤣🤣✈️✈️✈️#grandefratello #helevier #tommavi #malena pic.twitter.com/kYDtLvEX2E — Jaylee (@Jaylee_____) March 27, 2025

“Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo. Però penso che non sia un segui sui social che può fare la differenza, anche in un rapporto”.