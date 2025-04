Chiusa l’edizione del Grande Fratello le polemiche non si spengono. Un’indiscrezione in particolare riguarda una presunta lite tra Chiara e Alfonso nel dietro le quinte. Stessa cosa si è detta tra Shaila e Lorenzo, con un ceffone che sarebbe volato lanciato dall’ex velina. Come tutti sapete, infatti, tra Shaila e Lorenzo è finita. Ieri sera lei è entrata nella Casa e lo ha mollato. Lo ha fatto con queste parole. “È stata una settimana difficile. Sono entrata con ideali di donna libera, poi sono caduta di nuovo vittima di me stessa e delle mie stesse dinamiche”, ha detto Shaila.

E ancora: “Non mi capacito come abbia potuto permetterti di trattarmi in modo brutale e aggressivo, hai cercato di allontanarmi da tutti. Questo non è un amore sano. Dovevo uscire per rendermene conto. Ora mi voglio bene e mi rispetto”.





Grande Fratello, presunta lite tra Chiara e Alfonso dietro le quinte

Quindi aggiunge: “L’amore sano è fatto di comprensione, di tutela, tutela di come si tocca una donna, di come si litiga. Nel falsume non hai tutelato me. Sono una persona che ha vissuto un amore tossico. Avrei avuto bisogno di aiuto, quando anche i concorrenti hanno creato solo dinamiche. Mi pento di averti chiesto aiuto troppe volte. Ti ho permesso di trattarmi come una pezza da piedi”.

E Chiara e Alfoso? Lui dopo l’uscita le aveva detto: “Sei stata bravissima, sto bene, poi parliamo fuori da tutto questo e proteggiamo come abbiamo sempre fatto. Le ho detto che è stata brava e che poi, io ho sempre protetto tutto e cercherò di proteggere questo rapporto lontano da tutti. Io sono sereno, adesso la raggiungo io a Trento”.

Oddio stanno confermando tutti lo schiaffo di Shaila

E la lite tra Chiara e Alfonsino 🤣



Una volta conclusa la serata però sui social è trapelata unʼ indiscrezione che vedeva i due impegnati in una forte discussione. “Hanno litigato dietro le quinte”. E ancora: “Ragazzi, mi dicono che è successo un macello e se ne sono dette di ogni perché lei pensa a Lollo”. Ma sembra che di vero ci sia poco. Nella notte è arrivata la foto di coppia che ha tolto ogni dubbi: va tutto a gonfie vele.