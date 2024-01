Grande Fratello, si parla di nuovo di regolamento. Come il pubblico ben sa, a farne le spese è stato Stefano Miele. Il concorrente è stato punito nel corso dell’ultima diretta dalla produzione per aver parlato di “percentuali di voto” agli altri. Anche se non è sceso nei dettagli, tanto è bastato per farlo finire in nomination d’ufficio. È quindi a rischio eliminazione. Gli spettatori non l’hanno presa benissimo e giudicato il provvedimento ‘esagerato’, tanto più che molti altri inquilini lo meritavano.

Negli ultimi giorni infatti sono diversi i concorrenti del Grande Fratello che continuano a essere ripresi per via dei microfoni, che spesso dimenticano. Per esempio Rosy Chin, che nel giro di poche ore ha più volte cercato di parlare di nascosto, finendo al centro della polemica sui social e anche nel mirino degli autori che l’hanno rimproverata più e più volte.

Leggi anche: “Quando lasciate quella roba in bagno…”. Grande Fratello, allarme pulizia nella casa: “E pure in camera”





GF, comunicazione improvvisa: la reazione dei concorrenti

Per questo motivo i molti così sui social hanno chiesto che venissero presi dei provvedimenti contro la gieffina, accusa di aver violato il regolamento, ma non è successo. La storia si ripete e poche ore fa il Grande Fratello si è di nuovo fatto sentire nella Casa.

Proprio per ricordare ai vip e i nip di indossare sempre i microfoni, la regia ha deciso di intervenire con una comunicazione fatta però in modo diverso. Una battuta che ha fatto scoppiare a ridere Beatrice Luzzi, che si trovava in bagno con Stefano, e anche chi in quel momento stava seguendo la diretta.

GF: Buongiorno a tutti, tra 2 anni si festeggerà il centenario della nascita del sonoro. Pronti e con i microfoni carichi grazie.😂 #grandefratello pic.twitter.com/mwydYszH5G — Nina (@ninaestop) January 17, 2024

“Buongiorno a tutti, tra due anni si festeggerà il centenario della nascita del sonoro. Pronti e con i microfoni carichi grazie”, si è sentito all’improvviso dagli altoparlanti della Casa di Cinecittà. La scena divertente, nemmeno a dirlo, è subito finita su X.