“Rischio di innamorarmi di lui”. Grande Fratello, la confessione della concorrente è arrivata

Grande Fratello, Letizia svela come stanno davvero le cose con Paolo. Da diverso tempo nella Casa i due concorrenti si sono avvicinati ammettendo un interesse reciproco. Per lui Letizia Petris ha perfino lasciato il fidanzato. In giardino c’è stato anche un lungo bacio, ma poco dopo è arrivata la prima incomprensione. Il macellaio romano ha notato che lei non era a suo agio quando lui le si avvicinava.

“Mi dispiace che ti senti a disagio con me” le ha detto Paolo Massella. E Letizia Petris ha tagliato corto: “Sono fatta così”. Poi ha spiegato che il suo non è disagio ma imbarazzo e che, comunque, non è il tipo di donna che ama stare tutto il giorno in compagnia dell’uomo che “frequenta”. Recentemente la fotografa ha svelato i suoi sentimenti nei suoi confronti prendendo spunto da una discussione con Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero.

Leggi anche: “Stammi lontano, basta”. Paolo e Letizia, dopo il bacio c’è già il colpo di scena al Grande Fratello





Letizia chiarisce cosa prova per Paolo: “Se continuiamo così…”

In un momento di confidenze Perla, sul rapporto stretto che ha con Giuseppe, ha dichiarato: “Per me lui è un punto di riferimento, se non ci fosse lui in Casa mi sentirei come persa…“. Poco dopo il barista ha fatto presente il rischio di svuotare di senso alcune parole se utilizzate per carineria verso chiunque. E Letizia ha colto l’occasione per chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Paolo, che era presente lì con loro.

“Io non posso dire a Perla: ‘Sei la mia migliore amica’, come non posso dire che amo Paolo – ha ammesso Letizia – Ti posso dire che sta iniziando ad essere una delle persone più importanti che mi porterò fuori; sicuramente se continuiamo così mi innamorerò di Paolo, tanto. Lo vedo nel mio futuro…”.

I concorrenti hanno parlato a lungo di come manifestare i propri sentimenti. Letizia ha ribadito che prova qualcosa di importante per Paolo, ma ha specificato: “ Ci sono delle cose che per me hanno un valore tale per cui non è che le dico così, tipo ‘ti voglio bene’… Io che ti conosco da 4 mesi, e siamo uno la metà dell’altro, comunque non mi verrebbe da dirtelo…”.

“Non posso crederci”. Grande Fratello, lacrime per Letizia: Paolo e gli altri corrono ad abbracciarla