Grande Fratello, Helena e MaVi sparano a zero su Chiara e Zeudi. Così mentre la finale è sempre più vicina. Intanto Tommaso, fuori dalla Casa, ha fatto parlare per le sue parole su Signorini, gli altri e gli in unfollow ai suoi ex compagni di avventura. “Se è vero che mi stanno tutti sulle scatole compreso Signorini e che per questo ho tolto il segui su Instagram? Diciamo che è incredibile come anche piccole mosse e piccoli dettagli abbiano generato questo chiacchiericcio”, ha detto Tommaso.

E ancora: “Con certa gente c’ho abitato già sei mesi insieme e ho visto già abbastanza. Poi non ho tolto il follow a tutti. Lì ci stavo insieme perché eravamo chiusi, ma adesso seguo le persone a cui tengo e con cui stavo bene anche nel contesto del programma. Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta”.





E conclude: “Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco. Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo”. Dentro, intanto, Helena e MaVi hanno sparato a zero su Chiara.



Ha detto la modella brasiliana: “Chiara è diventata la valletta di Zeudi solo per accaparrarsi i consensi da fuori. Sono stati loro a salvarla ogni volta”. E ancora: “Zeudi dovrebbe svegliarsi, lei non è un’amica”. Tantissimi i commenti. “Lei è solo invidiosa di questa amicizia”, “Si sono messe d’accordo, ha ragione Helena”, “Dovrebbe fare la comica nella vita”, “Non ne sbaglia una”, “Chi non conosce l’amicizia è Helena, perché Zeudi e Chiara sono così da sempre”.

“Ridicola, si è anche fatta dire le cose dall’esterno”, “Concordo con Helena”, “Parla proprio lei che ha avuto i badanti dalla prima puntata”, “Helena usa le persone”, “Cattiva”, “Sono amiche dal primo giorno, ma cosa dice?”, “Detto da lei fa ridere”, “Parla lei che ha avuto un team di badanti, da Stefania a Luca, da Iago a Javier e ad Amanda”, si legge su X.