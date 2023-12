Grande Fratello, la confessione di Greta Rossetti sul padre. Nelle ultime ore i riflettori si sono accesi sulla decisione definitiva di Mirko Brunetti sulla sua vita sentimentale. Intervenuto in collegamento nell’ultima puntata del reality il giovane ha fatto sapere di non essere più innamorato di Greta. A Verissimo aveva rivelato di non amare più neppure Perla Vatiero. Dunque addio triangolo.

La reazione di Greta a queste parole è stata di sorpresa: “Per me è stata una grossa delusione. Io non credo a quello che ha detto. Io so cosa è successo fuori. Lui si è lasciato prendere da una questione mediatica e per questo ha deciso di distanziarsi da entrambe…”. Durante il suo sfogo con Federico Massaro, tuttavia, Greta ha parlato anche di altro. In particolare ha fatto una confessione, pesante, su suo padre.

La confessione di Greta Rossetti su suo padre

Parlando con Federico Greta ha rivelato: “Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successo cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla. Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte. E ovviamente non c’è proprio paragone tra me e papà”.

“Credimi che mio padre mi ha fatto tanto male – ha proseguito Greta – ma nonostante tutto gli voglio un gran bene. Se mio padre ha affrontato una situazione del genere, posso farcela anche io qui dentro”. Poi ha aggiunto: “Sai cosa mia ha detto mio papà prima che partissi? Avevo paura a venire qui ed entrare, perché comunque per colpa mia mi sono fatta… ho creato dei pregiudizi dentro la casa”.

“Lui mi ha preso da parte e mi ha detto ‘io sono entrato lì dentro, posto peggiore di quello non esiste. Tu non hai la forza di entrare in un reality?’. Lui era dentro, immagina dove Fede. Se non posso dire dove? Ma io non mi vergogno, no, non ho vergogna di quello che è successo. Lui ha sbagliato, ha pagato i suoi errori e basta. Io gli sono stata sempre vicino. Se lui ha affrontato quello, anche per noi, non è un uomo che molla chi ama o si fa prendere dal fatto mediatico come altri. Se ho fatto questa confidenza è proprio perché non mi vergogno di nulla”.

