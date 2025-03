È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello. Come nei sei lunghi mesi di programma, anche in queste ultime ore non mancano colpi di scena e polemiche. L’ultimo caso in ordine di tempo vede coinvolta Pamela Petrarolo. L’x concorrente del reality show ha spiazzato il pubblico di Canale 5 con una mossa del tutto inaspettata.

Del tutto a sorpresa infatti l’ex Non è la Rai non fa il tifo per la vittoria di Jessica, con la quale ha avuto un grande legame di amicizia durante tutto il periodo di convivenza forzata nella Casa. Poco fa l’ex Non è la Rai ha espresso il suo sostegno a un’altra finalista, scatenando il putiferio tra i fan. Che su social la attaccano: “Ha tradito Jessica. E poi proprio con lei…”.

“Alla faccia dell’amica”. Grande Fratello, proprio alla fine il gesto di Pamela su Jessica

“Ridicola – si legge tra i commenti delle Morline -. Nemmeno una parola per Jessica, che in teoria dovrebbe essere la sua più cara amica. Con Helena a stento si parlavano!”. Pamela infatti ha pubblicato un post dedicato alla fotomodella brasiliana: “A domani mia dolce Helena Prestes”, facendo capire che è lei la sua vincitrice ideale del GF 2024-20025. Il post è accompagnato da una foto di Helena e da una coppa.

Non è solo una questione di amicizia. In ballo infatti oltre al primo posto, c’è anche un montepremi di 50mila euro. Che fa comodo a tutti. Per questo diventati buoni, nessuno dei fan della cantante ha dimenticato l’ormai celebre “Lancio del bollitore”:C’è chi pensa che si tratti di una strategia social per attirare attenzione: “Sta solo cercando like, chi ha seguito il programma sa che i rapporti tra Pamela e Helena erano ridotti al minimo.”

Altri, invece, sostengono che tra le due ci fosse effettivamente un buon rapporto, sebbene meno evidente rispetto al legame con Jessica. Nel frattempo, Pamela è stata ospite ieri pomeriggio a Verissimo, dove ha fatto un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello e ha parlato delle sue prospettive future nel mondo della televisione. Che il reality le abbia aperto nuove porte? Lo scopriremo presto.