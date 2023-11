Nella casa del Grande Fratello, nella puntata del 9 novembre, Beatrice Luzzi ha finalmente fatto chiarezza su Garibaldi e Varrese. Si è esposta facendo capire da che parte preferisca stare. Con questi due coinquilini ha avuto tanti alti e bassi, ma soprattutto con Giuseppe c’è stato un riavvicinamento nelle scorse ore con baci e abbracci. Alfonso Signorini ha voluto indagare maggiormente e le ha dunque chiesto di esprimere un suo pensiero.

Intanto, prima di parlarvi di Beatrice Luzzi, Garibaldi e Varrese, c’è da segnalare un annuncio fatto dal conduttore per quanto concerne lunedì prossimo. Salvo improbabili colpi di scena con cambiamenti di idea improvvisi, al GF vedremo entrare in veste di concorrente Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Signorini ha infatti esclamato nella serata del 9 novembre: “E a proposito di Perla vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi si schiera tra Garibaldi e Varrese

Innanzitutto, a domanda specifica di Signorini, la concorrente del Grande Fratello ha iniziato a parlare di loro due. Beatrice Luzzi, prima di parlare di Garibaldi, ha preferito soffermarsi su Varrese: “Per quanto riguarda Max, sono felicissima e come ho detto a tavola il problema non è tanto perché lui si è riavvicinato, ma perché ha cominciato la guerra. Perché farci la guerra? Su quale base? Su quali fatti? Ma c’è una parola che si usa tanto qui che io detesto, si chiama dinamiche. Probabilmente, meno consapevole di quanto si possa pensare, la cosa è nata così e poi è andata crescendo ed è molto sfuggita di mano”.

Poi sempre sull’attore ha aggiunto: “Mi ha fatto profondamente soffrire, nel riavvicinamento non vedo un problema perché prima vedevo un problema. Forse il suo disagio nasce dal fatto che, avendo fatto un giro di 180 gradi, forse lui è il primo a sentirsi un po’ disorientato. Per quanto riguarda i ragazzi, è chiaro che abbiamo bisogno di tempo per affrontare con naturalezza questo cambiamento”. Poi Beatrice ha toccato il tema Giuseppe Garibaldi e per lui ha speso belle parole.

Questo il pensiero sul bidello: “Il pubblico non vuole il nostro riavvicinamento? Non sono d’accordo, però siamo in gioco e siamo tutti consapevoli di essere attori attivi e passivi. Non penso che lui stia giocando“. Quindi, è sembrata essere più propensa verso Garibaldi, ma non ha espresso giudizi negativi nemmeno sul comportamento attuale di Varrese.