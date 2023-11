Nella serata di giovedì 9 novembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. E Alfonso Signorini ha fatto un annuncio sull’arrivo di una nuova concorrente. Infatti, anche se non lo ha detto esplicitamente, tutti hanno capito che varcherà la porta rossa e creerà scompiglio soprattutto ad un gieffino. Ma anche gli altri non saranno certamente entusiasti, dato che hanno manifestato insofferenza nei suoi confronti.

Un momento topico sta dunque per realizzarsi al Grande Fratello, infatti Alfonso Signorini presenterà quasi sicuramente a tutti questa persona come nuova concorrente. Avverrà tutto nella serata di lunedì 13 novembre, quando è previsto il nuovo appuntamento in diretta. I telespettatori di Canale 5 stanno aspettando con trepidazione questo momento per capire soprattutto come reagiranno gli altri gieffini.

Grande Fratello, Alfonso Signorini annuncia una nuova concorrente

Tra l’altro, il sito Biccy ha ricordato che durante la precedente puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini aveva già detto chiaramente che ci sarebbero state novità. E ora l’approdo di questa nuova concorrente è ad un passo. Dunque, la settimana scorsa disse: “Posso già dirvi che prossimamente ci saranno altri inquilini nella casa. E tra questi gieffini potreste esserci anche qualcuno di voi. Potete quindi mandare le vostre candidature”.

Salvo improbabili colpi di scena con cambiamenti di idea improvvisi, al GF vedremo entrare in veste di concorrente Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Signorini ha infatti esclamato nella serata del 9 novembre: “E a proposito di Perla vi posso già dire che lunedì ci sarà una grossa sorpresa che la riguarda”. E tutto fa immaginare che andrà proprio così, con l’ex concorrente di Temptation Island che stravolgerà gli equilibri.

Da non escludere, secondo Biccy, che anche l’altra ex di Mirko, Greta Rossetti, possa alla fine entrare al Grande Fratello. Ma per il momento è Perla quella che sembra quasi certo che prenderà parte al reality come concorrente. Non resta che aspettare lunedì 13 novembre per averne l’ufficialità.