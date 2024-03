Grande Fratello, la notte di ieri ha messo a dura prova la tenuta degli spettatori che hanno preso a commentare sui social dopo il confronto andato in scena tra Garibaldi e Beatrice. Garibaldi, che nel corso dei mesi era stato molto altalenante con Bea, si è lasciato andare ad una lunga confessione. “Se tu non mi avessi risposto in quel modo le cose sarebbero andate diversamente. Quel giorno che mi dicesti che avevi un’alternativa che non era male. Avrei fatto di tutto”.

“Ti avrei dovuto difendere in diretta davanti a tutti. Dovevo ritirare tutto quello che di brutto avevo detto di te. Dovevo prendere posizioni, lottare per te e stari accanto, invece non l’ho fatto. – ha continuato il gieffino – Dovevo proteggerti. Come ho fatto a sbagliare così? Non lo so. Però so che quello che c’era nei tuoi confronti era vero. L’ho sempre pensato, l’ho sempre sostenuto e lo dichiaro ancora”.





Grande Fratello, Garibaldi a Beatrice: “Scusami, ho sbagliato”

“Tutto mi portava a te. Perché ho fatto così? Alcune volte comunque i tuoi silenzi dicono molto più delle tue parole e sono più belli. Tu sei perfetta stasera…”. Parole davvero toccanti. Poi Garibaldi ha aggiunto: “Secondo te ci mancherà tutto questo? E nei momenti di nostalgia tu cosa farai”. Beatrice ha risposto: “Ogni tanto sì, ci mancherà”.

“Cosa farò nei momenti in cui sarò giù? Vuoi che ti dica che ti chiamerò? Comunque stasera è la prima volta che siamo soli, è bello”. Prima però aveva aggiunto una frase: “Qui dentro ho sofferto parecchio”, che aveva immediatamente fatto scattare la risposta del pubblico. “Questo concetto così ovvio per tutto ciò che ha vissuto e affrontato con forza lì dentro, e noi con lei, ma sentirglielo dire mi ha spezzato il cuore”.

questo concetto così ovvio per tutto ciò che ha vissuto e affrontato con forza lì dentro, e noi con lei, ma sentirglielo dire mi ha spezzato il cuore#grandefratello #luzzerspic.twitter.com/QTWu9KXUQH — 𝒄𝒂𝒎 🥱 66% (@nobacit) March 17, 2024

E si legge ancora su X: “Ha sofferto molto in quella casa. La sofferenza non si augura ne si infligge a nessuno. Nonostante alcuni suoi errori (Umana anche lei), ha dato molto al GF. Merita la vittoria indiscussa”. Per il nome del vincitore si tratta di aspettare molto poco.