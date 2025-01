Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fuori controllo: adesso sono tanti suoi social a chiedere la sua eliminazione. Dopo le brutte parole contro Helena, Lorenzo si è ripetuto litigando pesantemente con Tommaso e Iago. “Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, eh? E allora lo sai che la prossima volta prima di parlare dovresti pensarci?”, ha detto Lorenzo.

Ripreso immediatamente da Tommaso che li ha però ricordato che quando è uscito Luca Calvani il saluto non è mancato. Lorenzo è andato in palese difficoltà: “Ma sai dov’ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanclo”. A quel punto è intervenuto Iago: “Vaffa non si può dire in questa casa”. E Lorenzo ha perso la testa: “Stai zitto creino, vaffanclo cog**ne!”.





Grande Fratello, duro confronto tra Lorenzo e Iago

Sulla questione è intervenuto Emanuele Fiori: “Lorenzo ha un atteggiamento provocatorio più di Helena, lui fa sempre commenti inutili, e si meraviglia se succede tutto questo!? Lui non può fare la vittima perché è il primo a provocare. Se questo che ha fatto stasera lo avesse fatto Helena sarebbe successo un casino”.

I commenti sui social si sprecano: “Lorenzo è completamente fuori di testa manda a fare in culo Tommaso con il suo atteggiamento da bullo e poi da del cretino ripetutamente a Jago! Poi dicono sia Helena a creare malumori io non capisco perché lo coprono ancora!!”. E altri sono ancora più pesanti. “Scusate Elena per un po’ d’acqua crocifissa e sto maleducato che sbraita contro tutti lanciando sedie e dicendo “stai zitto” alle persone si becca lodi ed applausi in puntata???”.

Lorenzo è completamente fuori di testa manda a fare in culo tommaso con il suo atteggiamento da bullo e poi da del cretino ripetutamente a Jago! Poi dicono sia helena a creare malumori io non capisco perché lo coprono ancora!!#grandefratello pic.twitter.com/OF1qORgZeQ — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) January 31, 2025

E ancora: “Ste due merdacce di Lorenzo è Shaila. E Signorini lo elogia pure definendolo “grande giocatore” ma de che? Arrogante bugiardo bullo”. Per Lorenzo il tempo nella Casa potrebbe essere agli sgoccioli.