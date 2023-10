Mancano poche ore alla nuova puntata in diretta del Grande Fratello e nella casa è rimbombata una frase di Fiordaliso, che ha tirato in ballo Grecia Colmenares. La cantante ha puntato definitivamente il dito contro la coinquilina, infatti il suo giudizio è stato drastico e immaginare un rapporto tranquillo tra le due sembrerebbe improbabile. Certamente Signorini, una volta visto e letto tutto, potrà intervenire per chiedere ulteriori delucidazioni.

Al Grande Fratello i concorrenti stanno anche vivendo delle ore di grande timore, a causa del televoto che decreterà un nuovo eliminato. Fiordaliso si è soffermata proprio su Grecia Colmenares e ha fatto capire che non sentirebbe assolutamente la sua mancanza. Da quando è cominciato il reality, non hanno mai instaurato un legame importante, ma ora la situazione è anche peggiorata a causa di un gesto dell’attrice delle soap opera.

Grande Fratello, Fiordaliso contro Grecia Colmenares: “L’ha fatta grossa”

Innanzitutto le preoccupazioni su ciò che succederà al Grande Fratello sono derivate dal fatto che Fiordaliso ha dei bei rapporti con coloro che sono in nomination, quindi solo l’eliminazione di Grecia Colmenares la farebbe stare meglio. La cantante è sembrata molto colpita dalle affermazioni fatte nel recente passato dalla coinquilina e a darle subito ragione ci ha pensato Massimiliano Varrese, coinvolto direttamente nella vicenda.

Fiordaliso si è rivolta così a Varrese: “Basta, non la stuzzicare più. L’ha fatta troppo grossa“. Lui ha approvato del tutto le considerazioni della compagna di avventura su Grecia, infatti non si sarebbe mai aspettato un comportamento simile da parte della donna. La Colmenares avrebbe dovuto scusarsi con lui, stando a quando dichiarato da Massimiliano, cosa che però non sarebbe avvenuto. A provocare questo problema è stato il duro racconto dell’attrice su ciò che sarebbe accaduto tra l’uomo e Heidi Baci.

Non ho più parole per descrivere la falsità, l’incoerenza e la mancanza di personalità di Fiordaliso. Qual è il suo ruolo nella casa, a parte essere fintamente accondiscendente con tutti per pararsi il didietro? #GrandeFratello



pic.twitter.com/p4hW8CX7gG — heavenisonearth. (@faaab__) October 30, 2023

Grecia ha fatto infatti questa accusa a Varrese: “Lui gli ha detto ‘voglio parlare con te adesso’. Lei ha detto ‘no domani’. Io ho parlato con Heidi dopo, lei mi ha confermato, ma avevo già visto tutto. Per questo dico che lui dovrebbe chiedergli scusa. Lui è arrivato sopra di lei. Lui l’ha abbracciata da sopra. Dovevo dirlo, scusatemi. E l’altro giorno Heidi è stata chiara, voleva distanza. Io ho avvisato Massimiliano. Gli ho detto di lasciarla un po’ in pace, perché lei aveva bisogno di distanza”.