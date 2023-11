Puntata del Grande Fratello parecchio commovente per Fiordaliso, scoppiata in lacrime improvvisamente dopo che Alfonso Signorini le ha detto e fatto vedere qualcosa di molto importante. Ci sono stati diversi attimi significativi per la cantante, la quale ha anche visto dei video che l’hanno davvero stravolta emotivamente. Ma ha avuto ugualmente la forza di parlarne davanti ad Alfonso Signorini, che ha ascoltato tutto con grande attenzione.

Certamente nella casa del Grande Fratello Fiordaliso si sta facendo apprezzare sempre più, ma ha alle spalle un passato alquanto difficile, quindi evitare le lacrime è stato impossibile. Ci sono state delle perdite troppo devastanti che le hanno condizionato la sua vita, ma nonostante questo è sempre andata avanti superando tra l’altro anche alcuni problemi di salute personali nei mesi scorsi. Vediamo perché ha pianto in piena diretta.

Leggi anche: “Garibaldi e Varrese?”. Grande Fratello, Beatrice Luzzi non fa più la misteriosa





Grande Fratello, Fiordaliso in lacrime: cosa è successo in diretta

Una volta che Signorini si è rivolto ai concorrenti del Grande Fratello, ha chiamato Fiordaliso in disparte e l’artista è finita in un bagno di lacrime anche perché ha potuto incontrare delle persone per lei speciali. Ma certamente a colpirla profondamente sono stati due lutti che l’hanno colpita in questi anni, dunque elaborare questa situazione non è stato affatto semplice e ha voluto confessare le sue fragilità ad Alfonso e al pubblico.

Il pianto è stato causato dal ricordo di due persone che non ci sono più. Infatti, Fiordaliso ha dovuto dire addio sia a suo padre, che era stato ospite di Verissimo nel 2022 prima di morire e le cui immagini sono state mandate in onda dal GF, che a un suo fratello: “Sì, manca Luciano, il gemello di Andrea. Quei due piccolini erano gemelli. Avevo anche un papà grande, è un padre che alla fine ha vissuto solo per noi. Ha lavorato solo per noi figli, non si è preso un attimo della sua vita per se stesso”. Poi si è materializzato un evento super emozionante.

Fiordaliso ha avuto una bellissima sorpresa, infatti ha potuto incontrare ed abbracciare tutti i fratelli. Signorini aveva infatti detto: “Qui sei coi tuoi fratelli, eravate in sei ma ne manca uno. L’hai perso pochi anni fa”. Un momento indimenticabile per la gieffina.