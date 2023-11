Spazio a forti emozioni nella mattinata del 14 novembre. Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, Fiordaliso ha ricevuto un regalo che non poteva non farla finire in lacrime. A parlarne è stato direttamente il sito ufficiale del reality show di Canale 5, infatti la concorrente è stata subito avvisata dagli altri e si è commossa. Per lei si è trattato di un evento unico nel suo genere, da quando ha fatto il suo ingresso nella casa.

Veramente bellissime le immagini trasmesse durante la diretta H24 del Grande Fratello su Mediaset Extra, infatti Fiordaliso si è accorta di quel regalo ed è scoppiata quasi in lacrime. Tutti gli altri gieffini si sono avvicinati alla cantante e si sono congratulati con lei. Vediamo insieme a cosa ha assistito la donna e perché ha avuto così tanta difficoltà a trattenere il pianto, visto che si è trattato di un momento straordinario.

Grande Fratello, Fiordaliso riceve un regalo e scoppia quasi in lacrime

La sua emozione è stata contagiosa, infatti anche i telespettatori del Grande Fratello avranno provato sensazioni simili a quelle vissute da Fiordaliso. Un regalo indimenticabile per l’artista, che ha sfiorato tantissime lacrime. Infatti, le è stato fatto un dono grazie ad un messaggio aereo inviato sopra la casa da persone per lei speciali. E per la gieffina è stato il primo velivolo dedicato da quando è iniziato il programma.

Il messaggio dal cielo è stato scritto e inviato dagli amici di Fiordaliso che la seguono da casa. In particolare, la scritta recitava: “Fiorda, orgogliosi di te. #amici“. Lei si è commossa, ha esultato e si è lanciata in abbracci sentiti con gli altri compagni di avventura. Ed è riuscita a dire poche ma significative parole di ringraziamento: “Grazie, la zia vi ama. Mi mancate un sacco“. E la donna è sembrata essere davvero rigenerata da questo regalo.

E il GF ha infatti posto un’interessante domanda: “Questa sorpresa avrà donato a Fiordaliso la carica giusta per affrontare al meglio la sua permanenza nella casa?”. Questo lo scopriremo solo nelle prossime settimane della trasmissione.