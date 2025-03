Non solo i chiacchieratissimi Lorenzo e Shaila e Javier ed Helena. Al Grande Fratello e ormai da mesi c’è un’altra coppia che però viene considerata meno: quello composta da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Anche loro hanno avuto e hanno una lunga serie di alti e bassi ma nelle ultime ore la situazione sta preoccupando e non poco i loro fan, cosiddetti Tommavi.

Sono giorni che discutono e l’ultima lite, tra l’altro per futili motivi, è stata veramente forte. Come mostra il video che trovate qui sotto, lui, di professione idraulico, è disperato. Non riesce proprio a far capire alla fidanzata di amarla con tutto il suo cuore perché lei pare avere continuamente dei dubbi su di lui.

GF, Tommaso e MaVi ai ferri corti: “Fatela uscire”

E nell’ultimo scontro di fuoco, avvenuto in giardino, lui perde proprio ogni freno. “Mi tratti come un cane!”, ha urlato contro MaVi in preda a rabbia e pianto mentre la dottoressa si trovava seduta sul divanetto. Il problema principale di questa coppia, sembra di capire, è la gelosia.

Gelosia esplosa dopo che Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno provocato Tommaso mettendogli un rossetto sul viso. In quei momenti hanno scherzato dicendo che Mariavittoria se la sarebbe sicuramente presa e in effetti, non ha reagito bene.

Ma la lite delle scorse ore è stata talmente feroce da far spaventare i fan, ora preoccupati per la sorte della coppia che non sembra smettere mai di di litigare. Dopo urla e pianti, i due si sono divisi, forse troppo stanchi di continuare con queste dinamiche. Che per il pubblico stanno diventando tossiche al punto da chiedere l’uscita di lei dalla casa. “Fate uscire MaVi – si legge in uno dei tanti commenti – Questa coppia è tossica e non stanno andando da nessuna parte.