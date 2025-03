Sono giorni se non settimane che Zeudi è nel mirino al Grande Fratello. Entrata in corsa, più o meno a dicembre scorso, si è subito fatta notare dentro e fuori la casa. Ed è stata di nuovo protagonista nella nuova diretta, la 36esima, andata in onda lunedì 3 marzo 2025. Alfonso Signorini ha voluto che l’ex Miss Italia incontrasse suo padre, Pasquale.

Zeudi ha affermato di non vederlo da tempo, addirittura da quando aveva due anni; il signor Pasquale invece ha detto che non si vedono da quattro, aggiungendo di aver cercato in ogni modo di recuperare il rapporto con la figlia. E anche che è stata sua madre ad andarsene, non lui ad abbandonarla. Da qui il confronto.

GF, Zeudi smascherata: la verità sul padre

L’ex Miss Italia ha reagito male all’incontro con il papà. “Perché arrivare fino a questo momento? Perché farlo adesso? Perché non cercarmi quando non c’è tutto questo?”, ha detto. Ma il vero caos si è scatenato fuori, sui social, dove molti hanno notato dettagli che non tornano.

Intanto i tempi diversi, una dice due anni e l’altro quattro. E poi: “Ma tra l’altro, prima che Zeudi lo zittisse, lui stava dicendo che passava sotto casa con il camion per parlare… Questa racconta un sacco di balle!”. E ancora: “La confusione di cui ha sempre parlato Helena e non si sbagliava, per non dire bugiarda cronica”.

Come abbiamo già raccontato, c’è anche chi ha fatto notare come Zeudi e suo padre si seguano su Instagram. E ora, ciliegina sulla torta ma non per la concorrente, la rivelazione di Biagio D’Anelli. In un video pubblicato su Instagram, l’esperto di gossip ha rivelato di aver ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni vicini di casa del papà: secondo la loro versione, prima di entrare al GF, l’ex Miss Italia avrebbe incontrato l’uomo e insieme sarebbero andati a prendere un caffè. Tutto finto quindi?