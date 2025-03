Una giornata che doveva essere all’insegna del relax e della spensieratezza si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia fuori dal Grande Fratello. Nei giorni scorsi, la gita organizzata dalla produzione del reality show per i veterani della casa si è conclusa con un’accesa discussione tra Helena Prestes e Shaila Gatta, in cui poi si è inserito anche Lorenzo.

In questi giorni si è parlato tanto di quanto accaduto e al rientro in casa anche Stefania e Maria Teresa Ruta hanno riferito i particolari di quanto accaduto al ristorante tra le due concorrenti. Tutto ha avuto inizio quando Helena ha rivolto un commento a Shaila, consolandola per la fine della storia con Lorenzo avvenuta qualche giorno prima dopo una furiosa lite di coppia e l’addio in diretta su Canale 5.

Grande Fratello, cosa è successo tra Shaila e Helena durante la gita fuori porta

“Hai scelto te stessa, ti sei messa al primo posto, adesso pensa a te per prima”, parole che sembravano innocue e che invece hanno fatto infuriare Shaila, che ha risposto con tono stizzito: “Ma tu cosa vuoi, che sei felice quando noi litighiamo e adesso sei contenta che ci siamo lasciati”. Secondo quanto riferito da alcuni concorrenti, Helena avrebbe reagito con diversi insulti, dando il via a un acceso litigio.

Durante la puntata andata in onda ieri, invece, si è visto bene cosa è accaduto tra le due. Da quanto si vede nel video mandato in onda dal Grande Fratello, Helena spiega di aver apprezzato la decisione di Shaila di chiudere perché così ha mostrato carattere e maturità, dicendo anche che se fossero tornati insieme non avrebbe cambiato idea in riferimento alla decisione di lasciarlo. La discussione è poi degenerata con le due che poi hanno iniziato a darsi della falsa ed Helena che si è alzata per andare via.

Sui social è saltata fuori anche una frase che avrebbe detto Shaila “ha messo in mezzo mia mamma”, ma a quanto pare alla parola ”zia” detta dalla Gatta riferendosi alla modella brasiliana, lei avrebbe risposto ”zia lo dici a tua mamma’‘. Sui social in tanti si sono schierati con Helena, che in quel momento ha semplicemente voluto complimentarsi con Shaila e niente più.

ha ragione Beatrice nel dire che Helena ha fatto un complimento che shaila ha accolto per poi sgravare nel voler parlare male di lorenzo sapendo che shaila gli muore ancora dietro. pic.twitter.com/Jxn4PWBDkU — ALY🍒 (@sonoinfastidita) March 3, 2025

“La bontà di Helena non ve la meritate. Shaila e Lorenzo vivetevi il vs amore tossico ma non rompeteci le scatole con i vostri teatrini!”, si legge. Ma c’è anche chi, pur stando dalla parte di Helena, pensa che lei dovrebbe proprio dimenticarsi degli Shailenzo e non dargli corda. “Io sono pro Helena ma Javier ha ragione da vendere, io la prenderei a schiaffi x scuoterla; che cacchio va a fare i complimenti a quella stronza, non riesce a fare finta che un quella casa quei 4 non esistono?”, “Ha ragione Javiè, perché spreca fiato con quella farza. Helena troppo buona e tropp fess”, si legge ancora.