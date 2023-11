Grande Fratello, l’addio di Giampiero Mughini potrebbe non essere stato l’unico colpo di scena. Sembra infatti che un’altra concorrente potrebbe seguire il suo esempio se le cose non dovessero migliorare. Giampiero, da parte sua, aveva spiegato per filo e per segno le ragioni del suo addio. “Questa decisione è dolorosa, ma ha due ragioni di causa. Una sorta di vigliaccheria dopo un mese in cui non ho i miei cinque giornali al giorno”, raccontava Mughini.

E ancora: “Sono stato amputato della mia biblioteca, per il 25 % questo è importante per me, per il 75% non ho notizie di mia moglie e dei miei figli a quattro zampe da quasi due mesi. Nella mia vita sono stati decisivi i libri che ho scritto, sono stati quei libri a tessere la mia ossatura, c’è un libro che per contratto devo consegnare a fine dicembre, a questo libro non posso rinunciare”.





Grande Fratello, problemi per Letizia Petris: entra il medico

Chiusa questa porta, preoccupa Letizia Petris che ieri ha avuto un crollo nervoso e chiesto l’intervento di un medico. A raccontare tutto è stata Anita: “è uscita adesso… ci ha parlato, non so che gli ha detto e deve arrivare il medico. Penso sia entrata per parlare con loro ed il medico sta arrivando credo. Però secondo me un po’ di febbre ce l’ha ma credo sia tanto psicologico. Se l’è proprio fatta venire con la testa”.

Poi ha parlato Grecia Colmenares, che ha sostenuto la teoria di Anita, la quale ha proseguito: “Poi è stanca e non dorme, è agitata, quindi è normale che il corpo si altera. Non ha mangiato, le ho chiesto se voleva del riso ma non vuole niente”. “Febbre di stanchezza, si chiama febbre di stanchezza”, ha aggiunto Fiordaliso. Cone dire, l’ambiente del GF non è forse più adatto a lei.

Letizia è da parecchio in confessionale e dopo hanno deciso di chiamare un medico per controllarla.

Non so cosa stia passando L ma è chiaro che sta ragazza ha delle un'enormi fragilità#grandefratello pic.twitter.com/MdEEZOvyAv — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) November 16, 2023

Intanto ieri ha fatto la sua comparsa Greta, subito messa nel mirino di tre inquilini. Il primo intenzionato a buttarsi sembra Giuseppe Garibaldi: “Lei è davvero molto bella. Mo la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più cosa fare e come farti capire tutto”