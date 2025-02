“Io e lui in tugurio insieme”. L’inaspettata richiesta di Shaila Gatta al Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia non ha perso tempo dopo la fine della relazione con Lorenzo Spolverato. Come sanno i fan del reality, Shaila infatti è tornata di nuovo nella casa del Grande Fratello. Dopo l’ennesima lite con il modello milanese, ha deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia. L’annuncio è arrivato in diretta.

Ma la ballerina non ha intenzione di precludersi nuove conoscenze, anzi. Come ricorderanno gli spettatori del Grande Fratello, Alfonso Signorini alcune settimane fa le aveva promesso una notte in tugurio per lei e Lorenzo. Mentre altre coppie avevano già avuto questa opportunità, loro invece erano rimasti ancora a bocca asciutta. Il tugurio sarà pure la parte della casa con meno comfort, ma per le coppie della casa rappresenta anch e a possibilità di avere una piccola luna di miele.

Leggi anche: “Non va in finale”. Grande Fratello, l’indiscrezione improvvisa sul concorrente





“Io in tugurio con lui”. Grande Fratello, la piccante confessione di Shaila dopo l’addio con Lorenzo

Seppure single, Shaila non vuole rinunciare a quella notte romantica in tugurio. E alle sue amiche ha espresso il nome della persona con la quale vorrebbe andare. Durante la puntata di ieri, la ballerina ha prima scherzato con il conduttore, ricordando ciò che le aveva promesso: “Nomino Signorini”. Poi, a fine puntata, ha vuotato il sacco “Se devo fare una notte in tugurio, mandatemi il fratello di Javier”, ha detto Shaila confidandosi con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma.

Ieri sera, infatti, Javier Martinez ha ricevuto una visita speciale in occasione del suo compleanno: quella di uno dei suoi due fratelli, Juan Manuel. Anche lui è un giocatore di pallavolo professionista e, anzi, è proprio grazie ai fratelli maggiori che Javier ha sviluppato la passione per questo sport, osservandoli sin da bambino.

Juan Manuel ha commosso tutti con le sue parole: “Mi ricordo quando eravamo in Argentina… Ti ho fatto sia da fratello maggiore che da papà. Ti cambiavo i pannolini perché mamma non c’era. E poi, quando ti addormentavi sul mio petto…”.

SHAILA: AO’ SE DEVO FARMI UN TUGURIO MANDAMI IL FRATELLO DI JAVIER#grandefratello pic.twitter.com/8YJGZhd1tM — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) February 28, 2025

Oltre alla dolcezza delle sue parole, Juan Manuel ha colpito Shaila per il suo fascino. E il pubblico, ovviamente, non ha perso occasione per commentare. “Juan è felicemente sposato da anni e ha due bellissime bambine… la gattamorta evapori, grazie”, ha scritto un utente di X. Un altro ha ironizzato, ricordando che prima di Lorenzo, Shaila aveva avuto un flirt proprio con Javier: “Secondo me, sta pensando che ha fatto la scelta sbagliata. Cara Shaila, avevi l’oro tra le mani”; “Perché l’originale non puoi averlo? Hahaha”.