Due giorni fuori dalla Casa del Grande Fratello e già piovono critiche per la coppia formata da Helena e Javier. Soprattutto contro Javier le critiche sono dure e, secondo molti, assolutamente ingenerose. Il secondo posto di Helena ha scontentato un po’ tutti, persino Alfonso Signorini si era espresso in proposito non nascondendo un piccolo di delusione: “Sono dispiaciuto per Helena, ma almeno ha trovato l’amore”. Ma sarà proprio così?

Una parte del pubblico è piuttosto critica nei confronti di Javier, tanto che in molti l’hanno ribattezzato Mirko Brunetti 2. Il motivo? “Cerca di rubare la scena a Helena, non le vuole bene. Lui lo fa solo per popolarità”, si legge sui social. “Helena, stammi a sentire, scappa finché sei in tempo: ho paura che a lui non interessi molto. Del resto abbiamo già visto Mirko e Perla, innamoratissimi e poi si sono mollati due mesi dopo la fine del GF. Mi pare proprio lo stesso film”.





Grande Fratello, critiche a Javier Martinez: “Non è sincero”

E ancora: “Mi dite perché lui invade tutti i suoi spazi? Ne abbiamo fin troppo di questo tizio. Helena, dammi retta, svegliati”. Ma non tutti i giudizi sono identici. Se da un lato la loro grande esposizione social sta attirando diverse critiche, accusandoli di fare tutto solo per i fan e di vendere un amore “mediatico” e non reale.

D’altro c’è chi li difende. Javier sembra aver perso completamente la testa per Helena, dichiarando di aver finalmente trovato la donna giusta per lui. Staremo a vedere cosa succederà. Di sicuro per Helena il GF è stata una grande opportunità come, per altro, ha detto lei subito dopo essere tornata a casa.

Raggiunta dei microfoni del GF aveva detto: “Grazie mille a tutti quelli che mi hanno votato e che hanno tifato per me. Mi sento anche io vincitrice, perché nella vita si vince anche altro, e io ho vinto il vostro amore, l’amore e l’amicizia, perché questa cosa con Jessica è vera e questo è un esempio vero per tutte le persone”.