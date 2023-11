Perla Vatiero ha sconvolto gli equilibri del Grande Fratello ancor più di quanto si potesse immaginare. E nel giro di qualche giorno. La ex protagonista di Temptation Island e soprattutto ex di Mirko Brunetti è entrata giovedì scorso e a quanto pare è stata la prima nuova concorrente di questa edizione ma non certo l’ultima. Già si vocifera dell’ingresso imminente di Marco Maddaloni, ma questa è un’altra storia anche perché ancora non c’è conferma dalla produzione del reality show di Canale 5.

Tornando a Perla, chiaramente Mirko è rimasto spiazzato. Nei giorni successivi si è confidato con gli altri e ammesso che non gli è così indifferente. Si sono anche confrontati i due ex fidanzati. Nella notte hanno avuto una lunga chiacchierata chiarificatrice e parlato degli errori commessi quando stavano ancora insieme. Si è trattato di un confronto importante, sussurrato, ma molto significativo, come abbiamo raccontato qua sotto.

GF, il gesto di Garibaldi per Perla

Ma l’entrata in scena di Perla non ha scombussolato solo il suo ex compagno. La new entry ha subito attirato attenzioni anche da alcuni inquilini come Giuseppe Garibaldi. Sappiamo che il bidello calabrese ha messo un punto alla conoscenza con Beatrice Luzzi e sin da subito ha dichiarato il suo “interesse” per la Vatiero.

Ancor prima che entrasse, era già rimasto colpito dai racconti di Mirko. Poi l’ha vista e fatto intendere di essere interessato a lei. Ma non è finita qui. E a poche ore dalla puntata arriva il gesto che ci dà la conferma di questo coinvolgimento. Le telecamere del GF lo hanno ripreso mentre ‘trafficava’ in cucina alla presenza di Fiordaliso e Alex.

Garibaldi preparava un vassoio con la colazione e indovinate per chi? Per Perla. E infatti poco dopo ecco Garibaldi dirigersi verso la camera per lasciare la colazione accanto al letto dell’ex Temptation, che stava ancora dormendo. Come la prenderà Mirko? Secondo Fiordaliso non bene e infatti dopo aver assistito alla scena ha detto ironicamente: “Vuoi che lo uccida Mirko?”.