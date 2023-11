Grande Fratello, un concorrente si è lasciato andare ad una confessione che sta incendiando il dibattito sui social. Parole che faranno molto rumore mentre la Casa bunker di Cinecittà sembra sempre più spaccata con la fazione filo Beatrice e quella filo Anita intenzionate a darsi battaglia. Un assaggio di quello che potrebbe succedere lo abbiamo visto durante la diretta di lunedì scorso, 13 novembre, con una confronto molto accesso sedato da Alfonso Signorini.

“Ho sempre detto a Beatrice quello che penso. Non ti invidio, non ho mai pensato di fare l’attrice, non mi interessa. Da te sento di non poter imparare niente. Uno dei miei pochi pregi è che dico le cose in faccia. Ho tolto tutte le mie armi quel giorno e tu, il giorno dopo sei tornata peggio. Non ho altro da dirti. Non mi fa né caldo né freddo se ci sei. Stare qui così non ne vale la pena”.





Grande Fratello, Vittorio Menozzi: “Ho un cervello molto femminile”

E ancora: “Se vorrai continuare la tua lotta, smetterò di rispondere. Io non c’entro niente con i problemi che hai con Giuseppe”. Lo scontro non è destinato ad esaurirsi. A tenere banco, però, adesso ci sono le parole di Vittorio Menozzi che ha commentato con Letizia la storia di quest’ultima con una donna, storia finita male.

Racconta Vittorio: “Quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, ho cominciato anch’io a farmi delle domande, anche perché ci sono tantissimi ragazzi omosessuali che ti fanno domande, ti capiscono, ti stanno vicino. E ho trovato dei ragazzi molto intelligenti, profondi, pronti al confronto. Io ho un cervello in parte molto femminile, io lo so e sono fatto così, non mi vergogno”.

“Però ammetto che non ho mai fatto nulla con altri ragazzi. E poi c’è il peso dei pregiudizi a cui pensare. Purtroppo è un mondo ancora indietro e troppo spaccato. E prendere una posizione di coraggio o anche provare a fare un’esperienza per capire se è un qualcosa per cui ci vuole coraggio. O lo fai con consapevolezza, o rischia di farti sentire sbagliato. Difficile gestire tutto in modo sano e tranquillo”.