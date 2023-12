Grande Fratello, Natale è in arrivo e nella Casa c’è già un effetto ‘miracoloso’. A quanto pare Massimiliano Varrese ha capito di aver sbagliato con Beatrice Luzzi e pare che un nuovo capitolo della loro storia sta per essere scritto. Alfonso Signorini è stato molto duro con l’attore, minacciandolo di squalifica qualora dovesse ricascarci.

Sono arrivate le scuse da parte di Massimiliano Varrese. Poi sono arrivate anche le critiche e gli attacchi di tre ex gieffini. Salvo Veneziano e Filippo Nardi, eliminati a causa di frasi e gesti ritenuti volgari, e poi anche Alex Belli si sono schierati contro l’attore. Perfino il figlio di Beatrice ha usato parole di fuoco contro Massimiliano. Ma adesso tutto sembra davvero cambiato. Almeno stando a quanto abbiamo visto nell’ultima clip.

Il nuovo rapporto tra Beatrice e Massimiliano: il video

Il Grande Fratello ha chiesto a Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese di comporre un testo profondo per il Natale in arrivo. Ebbene i due si sono cimentati nel compito con impegno e grande sintonia, tanto da far dimenticare il passato fatto di scontri e discussioni. Sembra davvero iniziata una nuova storia.

Beatrice sembra infatti aver perdonato Massimiliano. Oltre alla complicità nel corso dell’attività l’attrice è arrivata addirittura a schioccare un bacio al coinquilino! Alzandosi per andare a ballare con Letizia, infatti, Bea ha dato un bacio ‘amichevole’ a Massimiliano come si può vedere nella clip in questione.

Insomma, forse davvero era tutta una messa in scena? Massimiliano, giustificando il proprio comportamento, aveva detto “Era una recita, sono abituato a stare sul set”. La stessa Beatrice aveva dichiarato: “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano. Lui è molto altalenante nei miei confronti: mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, però, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”.

