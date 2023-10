Sarà una puntata molto interessante quella del 23 ottobre del Grande Fratello, che tornerà in diretta con Alfonso Signorini. E c’è una grossa novità per quanto concerne Heidi Baci, l’ormai ex concorrente uscita dal programma dopo l’intervento del padre e la telefonata avuta con la madre all’interno del confessionale. Lei, criticata per essersi avvicinata ad un uomo molto più grande come Massimiliano Varrese, ha poi optato per ritornare a casa.

Al Grande Fratello il pubblico assisterà ad un momento importantissimo con Heidi Baci assoluta protagonista. Intanto, potrebbe succedere qualcosa di molto significativo anche per quanto riguarda Mirko Brunetti. Secondo Amedeo Venza, potrebbe esserci un confronto a tre tra lui e le sue ex fidanzate Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ma torniamo alla ragazza e vediamo cosa dovremmo aspettarci tra poche ore.

Grande Fratello, novità importante su Heidi Baci

A riferire tutto ci ha pensato il TG5 nelle ultime ore, infatti è stato detto quanto accadrà al Grande Fratello nell’appuntamento del 23 ottobre. Heidi Baci sarà una delle protagoniste, ma accadrà anche altro come raccontato dalla giornalista del telegiornale: “Riflettori puntati anche su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: un’amore forse al capolinea, con Giampiero Mughini, il grande saggio della casa, che cerca di placare i conflitti”.

Ma soprattutto rivedremo sicuramente in studio Heidi: “Questa sera alle 21.20 nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini assieme a Cesara Buonamici. Affollato il televoto, che vede in nomination Grecia, Valentina, Rosy, Giselda, Vittorio e Beatrice. Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione. Questa sera il ritorno di Heidi Baci che per la prima volta racconterà tutta la verità“. E c’è grande attesa per questo.

Nell’altra puntata Heidi Baci aveva invece fatto recapitare una lettera al Grande Fratello per esprimere il suo pensiero. Ma adesso ha deciso sicuramente di andare direttamente da Signorini per parlare faccia a faccia con lui e in collegamento con i concorrenti.