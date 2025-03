“Esce e firma il contratto”. Grande Fratello, clamorosa notizia su Zeudi: futuro (ancora) in tv

Zeudi sempre più protagonista nella casa del Grande Fratello, ma non solo: a quanto si apprende fuori dalla Casa ci sarebbe una bella sorpresa per lei. Ad attendere l’ex Miss Italia ci sarebbe un bel contratto, sempre targato Mediaset. Zeudi, tra le altre cose, sembra la candidata numero uno alla vittoria finale: il suo fandom è il più agguerrito e sembra in grado di spostare gli equilibri in maniera decisiva.

Staremo a vedere cosa succederà. Intanto, a quanto fanno sapere Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembrerebbe che a puntare gli occhi su Zeudi sarebbero stati gli autori di un reality show. Secondo quanto riferito dagli esperti di gossip ci sarebbe una bella notizia.





Isola dei Famosi, super gossip: Zeudi nuova concorrente?

Si legge su Novella 2000 come: “dopo la fine del Grande Fratello la Di Palma potrebbe entrare anche nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza su Canale 5 a maggio. Solo poco fa proprio Mediaset ha annunciato il ritorno del programma, che non sarà condotto da Vladimir Luxuria”. La conduttrice non è stata confermata.

Al suo posto Veronica Gentili , pronta a prendere il timone del programma. Lo conferma il comunicato Mediaset diffuso poco fa: “La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”.

E ancora: “I naufraghi approderanno nell’arcipelago di Cayo Cochinos, in Honduras, per un’esperienza estrema: sopravvivenza pura, resistenza fisica e mentale, lotta contro fame, intemperie e natura selvaggia. Senza comfort né scorciatoie, i concorrenti dovranno contare solo sulle proprie capacità, affrontando dure prove per ottenere le risorse essenziali”.