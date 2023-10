Grande Fratello 2023, la domanda ‘secca’ sull’orientamento sessuale del concorrente. Vip e nip sotto lo stesso tetto, un format che continua a risultare congeniale all’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. I concorrenti proseguono al meglio nella loro avventura televisiva che punta, ma solo per alcuni di loro, ad arrivare ‘salvi’ alla puntata decisiva, quella che proclamerà il nome del vincitore ufficiale della trasmissione. Ma prima di questo, continuano i colpi di scena. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La domanda sull’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. La convivenza forzata sotto lo stesso tetto pone che i concorrenti vadano incontro a una conoscenza più approfondita. E questo include che non sempre le domande siano le più facili. È successo questo a Vittorio Menozzi quando all’improvviso ha risposto alla domanda molto intima delle due gieffine.

Leggi anche: “Adesso distruggo Beatrice”. Grande Fratello 2023, il piano diabolico di Varrese è certezza. Pubblico sotto choc





La domanda sull’orientamento sessuale di Vittorio Menozzi. E il concorrete risponde prontamente

Tutto è nato quando Beatrice Luzzi ha pensato che il modello possa essere omosessuale. Un’esternazione che Mirko Brunetti ha ripreso rispondendo a sua volta con ironia: “Qui dentro il primo e unico che c’ha provato è stato proprio lui. Sì l’ha fatto, e prima in sauna, poi in camere, mi ha anche messo il costume sul letto…“. Nel giro di poco tempo, dunque, la notizia è corsa velocemente tra gli inquilini destando l’attenzione di due gieffine in particolare.

Il discorso è proseguito quando Beatrice, Letizia e Vittorio si trovavano nella suite. I tre stavano appunto discorrendo sulle preferenze estetiche della donna ideale di Vittorio che ha ammesso di preferire un’estetica simile a quella di Anita ma con il modo di ragionare di Valentina. “Non puoi avere questo. Ti spiego, non puoi ragionare così. Inoltre non puoi avere il temperamento di Valentina in una con il corpo di Anita”, ha esordito Beatrice.

“Perché con il corpo e il viso di Anita difficilmente sviluppi quella verve. Poi non è matematica, non si può avere un punto di vista così fisso su certe cose. Vuoi questo, con un po’ di quello. Bisogna prendere quello che ti dà la vita e ragionare di emozioni“, ha specificato ancora l’attrice pe poi chiedere secca rivolgendosi a Vittorio: “Tu nascondi un segreto. Senti, non me la racconti giusta, sei gay?“. Seguita da Letizia: “Ti piacciono i maschi? Oddio Bea gli abbiamo chiesto la stessa cosa contemporaneamente“. Davanti a questa domanda Vittorio ha dato la sua risposta: “Sì me l’avete detto insieme è vero. Se lo sono? Siete fuori strada mi dispiace. Se lo fossi non avrei problemi a dirlo“. Chiarito dunque il dubbio, ora si prosegue con il resto.