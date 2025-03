Meno di una settimana alla finale del Grande Fratello, gli occhi di tutti sono puntati su lunedì: giorno nel quale sarà annunciato il nome del vincitore di questa discussa edizione. In finale non ci sarà Shaila, che è uscita anzitempo e che pare abbia faticato a mandare giù il rospo di non aver raggiunto la finale. “Da fonti vicine pare che l’umore di Shaila non è dei migliori”, racconta Deianira Marzano.

“Si aspettava tutte queste critiche dall’esterno e dopo che è uscita si è trovata davanti a una realtà un po’ diversa da quella che immaginava. In questo momento si sta dedicando alla famiglia e, soprattutto, ha letto tutto quello che è stato scritto sui social”.





Grande Fratello, Chiara e Lorenzo pungono Helena

E ancora: “Questo le ha fatto realizzare che alcune amicizie non erano esattamente come lei le vedeva dentro la casa”.Dentro la Casa c’è rimasta Helena, che però sarebbe presa di mira da due concorrenti: Chiara e Lorenzo che starebbero avendo comportamenti non troppo gentili con Helena punzecchiandola a più riprese.

Si legge su X: “Chiara e Lorenzo stanno provocando Helena in tutti i modi ora che è sola e fragile posso dire che schifo?”. E ancora: “Helena senza Javier è proprio a pezzi cucciola”.

Helena è una delle favorite per la vittoria finale anzi, la favorita numero 1.

I sondaggi, infatti, sembrano parlare piuttosto chiaro. Non avrebbe grosse chance di farcela Jessica, che si fermerebbe al 14% delle preferenze. Sopra di lei Zeudi con il 24%, mentre Lorenzo si piazzerebbe in seconda posizione con il 30%. A vincere il GF sarebbe Helena con ben il 40% dei voti, che le permetterebbero di conquistare l’edizione e i 100mila euro in palio.