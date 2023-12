Grande Fratello, chi è il più votato tra i nominati. Un’altra puntata del reality condotto da Alfonso Signorini si avvicina, ma non sarà trasmessa stasera, lunedì 18 dicembre. Al suo posto andrà in onda la semifinale di “Io Canto Generation” con Gerry Scotti. Dunque salta il doppio appuntamento del GF che da qui a fine dicembre andrà in onda soltanto sabato 23.

Negli ultimi giorni si è molto discusso del caso Massimiliano Varrese. Il concorrente è stato criticato da Signorini e attaccato da diversi ex concorrenti per le sue frasi nei confronti di Beatrice Luzzi. Tuttavia, a meno di non cadere nuovamente in tentazione, l’attore non rischia almeno per il momento. Piuttosto sono altri ad essere finiti sulla graticola: andiamo a conoscere chi è finito in nomination.

Leggi anche: “Noi espulsi e Varrese resta dentro”. Grande Fratello, altre critiche: “Non è giusto che stia dentro”





Chi è finito in nomination e chi rischia di più

Stavolta in nomination sono finiti due tra gli ultimi entrati, cioè Marco Maddaloni e Federico Massaro. Poi c’è anche Greta Rossetti, che dopo il confronto con Mirko Brunetti, ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento dell’ex fidanzato. Ora, però, per lei inizia un nuovo percorso. Sempre a patto che resti nella Casa.

Secondo uno degli ultimi sondaggi, effettuato sui social, alla domanda “Chi vuoi salvare” la maggioranza ha scelto Marco Maddaloni. L’atleta è il preferito dal 44% dei votanti e dunque avrebbe buone chance di salvarsi. Al secondo posto è arrivato Federico Massaro che è stato scelto dal 30% degli spettatori del reality di Canale 5.

All’ultimo posto e dunque a rischio eliminazione c’è finita proprio Greta Rossetti. La 24enne di Monza è stata votata dal 26% dei partecipanti al sondaggio. Certo i voti potrebbero cambiare da qui alla prossima puntata di sabato 23 dicembre, ma insomma un’indicazione già c’è. Chissà se la liaison tra Greta e Federico potrà far cambiare parere a qualcuno degli spettatori…

“Senza attributi”. Grande Fratello, furia Greta nel dopo puntata: asfalta Mirko