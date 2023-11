Grande Fratello 2023, grande fermento nella casa di Cinecittà. Negli ultimi giorni davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini è veramente successo di tutto. Dalla comunicazione in merito al risultato della sentenza di Alex Schwazer a quella in merito all’ingresso di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko: chi più ne ha, più ne metta. Ma un’altra questione resta in sospeso e getta ulteriore tensione in casa. Si tratta proprio di capire chi tra i concorrenti rimasti in gioco, resta tra i preferiti o meno. E i dati sembrano parlare decisamente chiaro.

GF 2023, la scoperta dopo le ultime tensioni nella casa più spiata d’Italia. Il reality show di Alfonso Signorini continua a regalare al pubblico grandi colpi di scena. E pensare che il programma è giunto alla 20esima puntata, quando a cambiare gli equilibri sono molti eventi accaduti di recente. Ma procediamo con ordine e scopriamo cosa è successo fino poi a giungere alla scoperta.

Alte le tensioni tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso: “È una persona che mi dà fastidio, che mi innervosisce”. E alle parole dell’attore, ha fatto seguito la replica dell’opinionista Cesara: “Che devono fare ora? Venire a baciarti l’anello? Tira fuori il meglio di te, perché vuoi stare sullo stomaco a tutti?”. E tutto questo senza dimenticare l’abbandono del gioco di Giampiero Mughini. E non finisce qui. L’attenzione non poteva che cadere sulle due preferite del televoto. Stiamo parlando di Anita e di Beatrice.

Beatrice Luzzi esce ancora una volta vincitrice e i risultati del televoto continuano a confermare che è proprio lei la preferita dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini. Un posto che l’attrice continua dunque a difendere con tutta se stessa, riuscendo questa volta a superare anche Anita con un netto 42% dei voti. Anita Olivieri ha raggiunto invece il 22%, seguita da Grecia con un 17%, Massimiliano con un 8%, Rosy con un 6% e Ciro con 5%.

Ma dopo la scoperta, i fan di Bea hanno avuto qualcosa da ridire. Infatti il gruppo di tifosissimi ha sottolineato che il risultato raggiunto dovesse essere valorizzato maggiormente. I fan di Anita invece hanno festeggiato il traguardo della concorrente arrivata al secondo posto. Amarezza a parte, Bea è comunque immune alla nomination così come Anita. E la prossima resa dei conti decreterà altri due nomi tra i preferiti, tra Letizia, Rosy, Grecia, Ciro e Paolo.