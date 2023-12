Nella serata del 4 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. E Beatrice Luzzi ha avuto da ridire con Cesara Buonamici, infatti in piena diretta ha bacchettato l’opinionista. Tutto è nato quando c’è stata la lite tra Bea e Giuseppe Garibaldi, infatti l’attrice ha attaccato sia il concorrente che suo padre perché li ritiene maschilisti. Il bidello ha anche pianto e poi offeso la coinquilina, dandole della ‘brutta bast***”.

Parlando sempre di quanto accaduto al Grande Fratello, come ricostruito dal sito Novella 2000, Beatrice Luzzi prima di parlare di Cesara Buonamici ha detto a proposito della questione Garibaldi: “Dirmi che ‘lei ha detto frasi piccanti’ voleva raccontarmi di una persona che era contraria e totalmente dalla parte del figlio. L’ho trovato ingiusto perché da Giuseppe ho subito varie umiliazioni e mi aspettavo più comprensione come l’ho avuta dalla madre, che saluto”.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi punzecchia Cesara Buonamici

Poi nella casa del Grande Fratello si sono udite altre considerazioni di Beatrice Luzzi: “Spero di non averla messa in una situazione imbarazzante perché al contrario l’ho trovata splendida, stupenda. Mi dispiace“. Quindi, c’è stato l’intervento di Cesara Buonamici che ha ascoltato le scuse della donna nei confronti dei familiari di Giuseppe ma non è sembrata andare dalla parte della concorrente. E quest’ultima ha deciso di bacchettarla.

A quel punto Bea ha criticato l’atteggiamento della giornalista del Tg5: “Ci fosse una volta che mi vieni incontro. Immunità un sacco di volte? Una volta. L’hai data sempre a Massimiliano, a quella serpe. Comunque no, Cesara non mi odia, però ogni tanto vienimi incontro. Stasera in particolare, la situazione era così delicata”. La Buonamici non è parsa comunque infastidita, anzi, ha reagito con un bel sorriso e la situazione è rientrata.

Alla fine quindi non c’è stato uno scontro clamoroso, ma qualche bacchettata che ha fatto sorridere anche i telespettatori. E scopriremo come si comporterà Cesara Buonamici nei prossimi appuntamenti in diretta con Bea, a partire da sabato 9 dicembre.