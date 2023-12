Brutto momento al Grande Fratello, con Rosy Chin che è stata vittima di qualcosa di spiacevole. Un’altra concorrente ha infatti detto a bassa voce una frase contro la concorrente, che è stata ugualmente udita dai telespettatori. Nel corso di un fuori onda del programma, questa gieffina ha iniziato a dire una cosa all’orecchio di una coinquilina e subito si è capito che ce l’avesse con la food blogger. Il pubblico si è infuriato immediatamente.

Ma al Grande Fratello non c’è stato caos solo intorno a questa concorrente, che ha attaccato improvvisamente Rosy Chin. Pure tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi è scoppiata la bomba, con lei che ha attaccato il giovane e il papà di quest’ultimo, chiamandoli ‘maschilisti’, e il bidello ha replicato insultando l’attrice: “Brutta bast***, questa bast***” che cosa mi sta facendo passare”. E preannunciando che la questione non finirà solo nella casa.

Grande Fratello, Rosy Chin attaccata da una coinquilina

Dunque, c’era una pausa al Grande Fratello e a quel punto Rosy Chin è stata praticamente offesa dall’altra gieffina. Il video in questione è stato pubblicato da un utente su X e subito dopo sono apparsi diversi commenti dei telespettatori, che hanno preso le distanze da queste parole e hanno difeso la donna. A svelare l’arcano è stata colei che ha diffuso il filmato: “La cinesina mi guarda in una maniera che non capisco“. Ed è anche stato detto che quest’altra gieffina ha fatto il segno degli occhi, prendendola in giro.

A rendersi protagonista di quella frase tanto criticata dal web è stata una delle nuove arrivate, Rosanna Fratello, che ha sussurrato quelle parole a Sara Ricci. Ecco alcuni dei commenti più significativi apparsi in rete in difesa di Rosy Chin e contro la cantante: “La cinesina? Spero che Rosy la chiami la vecchia”, “Ma è razzista?”, “E certo, ieri si è messa a cucinare e ha criticato la sua cucina”, “Lo spirito della Ricciarelli aleggia ancora in quella casa”, “Ma questa è un’altra genia del male”.

Staremo a vedere se ci sarà un confronto nelle prossime ore tra Rosanna Fratello e Rosy Chin, anche se al momento la food blogger non è venuta a conoscenza di questa affermazione dell’artista che ha fatto esplodere la polemica.