Il Grande Fratello è in subbuglio per il ritorno di Beatrice Luzzi. La notizia è stata data in maniera ufficiale nelle ore scorse. E sempre nelle ore scorse è arrivata un’altra bomba sull’attrice. Intanto la puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena. Potrebbero esserci infatti dei duri provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti. A tremare più di tutti è Anita che ha confessato il suo stato ansioso a Garibaldi nella tarda serata di ieri, domenica 8 gennaio.

>>“Anita, io per te provo…”. E nella notte del Grande Fratello per lui finisce male

“Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate. Ho paura che arrivi l’ennesima mazzata. Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente”, ha raccontato Anita. E ancora: “Poi c’è anche l’altro discorso…”. Poco dopo il GF ha censurato il momento.





Grande Fratello, Beatrice Luzzi la più votata dalla settimana

Cosa che non si può censuare è il grande amore del pubblico per Bea. Secondo un sondaggio di Novella 2000 Beatrice Luzzi è la concorrente più amata della 17esima settimana. Con il 59% delle preferenze è in vetta alla classifica. Un attestato di stima per l’attrice (e seconda bomba su di lei in poche ore). E del resto si sapeva. Dopo la notizia della morte del padre non solo il pubblico, anche i vip si erano espressi in favore di Beatrice.

Adriana Volpe aveva detto: “Condoglianze Beatrice, per tutti SEI LA VINCITRICE MORALE di questa edizione. L’unica che non si è piegata alle cattiverie e alle angherie gratuite”. Per il resto stasera non ci saranno eliminazioni. Il Grande Fratello ha deciso di annullare il televoto che vedeva coinvolti Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello, Monia La Ferrera e Federico Massaro.

Il motivo è, purtroppo, ben noto: la morte del papà di Beatrice aveva portato il reality a optare per l’annullamento del televoto che la vedeva coinvolta. Oltre che per Beatrice c’è attesa anche per capire gli sviluppi della love story tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera che sembrano mostrarsi sempre più complici a tal punto che, tra i due, potrebbe anche essere scattato un bacio nel segreto del confessionale.