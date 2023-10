Non c’è pace al Grande Fratello e ancora una volta è Beatrice Luzzi la protagonista in negativo dell’ultima vicenda. Una nuova accusa è stata lanciata nei confronti dell’attrice, rea di aver compiuto un gesto che una concorrente ha ritenuto inopportuno. Ed è stato tirato in ballo pure Massimiliano Varrese, presente al momento di questa uscita di Bea che ha fatto arrabbiare la coinquilina. Ma il pubblico sembra essersi schierato con la 52enne romana.

Al Grande Fratello sembrava che Beatrice Luzzi avesse ritrovato nuovamente la tranquillità, infatti c’è pure stato un riavvicinamento con Varrese da quando Heidi Baci ha lasciato definitivamente il reality dopo l’incontro in puntata col padre. Lei lo ha rincuorato e sono stati messi alle spalle i litigi delle scorse settimane. Ma adesso un’altra gieffina ha condannato l’atteggiamento dell’attrice, avuto durante la cena.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora nel mirino: “Irrispettosa verso Varrese”

Ovviamente nella casa del Grande Fratello l’argomento con al centro Heidi è diventato uno dei principali. Beatrice Luzzi ha voluto riparlarne in qualche modo nelle ultime ore, ma ecco arrivare la stoccata alle sue spalle da una compagna di avventura, che ha considerato quell’atto dell’attrice non rispettoso per Massimiliano Varrese. Invece diversi utenti hanno affermato che lei non ha fatto niente di male e che questo attacco sarebbe ingiustificato.

A criticare Beatrice è stata Letizia Petris, che non ha gradito il brindisi a cena con questa frase detta dalla Luzzi: “Vi sembra male se salutiamo Heidi?“. La giovane ha esclamato: “La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?’ con Massimi di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo”. Poi lei ha anche rivelato un aneddoto proprio sull’attore.

Letizia: -“Anche Bea a tavola 'vi sembra male se salutiamo Heidi' con Massi di fianco che si era appena calmato”



Quindi adesso mandare un saluto ad Heidi in presenza del guru, è una mancanza di rispetto nei confronti di quest'ultimo?#grandefratello #gfpic.twitter.com/AiYGl2oGYf — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

E alcuni telespettatori hanno scritto: “Quindi adesso mandare un saluto a Heidi in presenza del guru è una mancanza di rispetto nei confronti di quest’ultimo?”, “Cioè ho capito male o secondo questi mandare un saluto a Heidi o dire che manca nella casa è una mancanza di rispetto al guru? Ma dentro quella casa stanno bene?”.