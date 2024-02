Grande Fratello 2023, ancora lacrime per Beatrice Luzzi. La concorrente non sta passando di certo i momenti più felici. Ormai l’attrice è arrivata al limite della sopportazione e lo ha detto nel corso di un acceso confronto con Marco Maddaloni: “Marco ti prego non so come dirtelo, non hai pietà, non so come dirtelo, basta, lo so che non lo hai fatto a posta, basta”. Beatrice nel dire queste parole stava piangendo. E adesso il duro attacco di Varrese e Anita.

Beatrice Luzzi attaccata da Massimiliano Varrese e Anita Olivieri. “Portare una persona a chiedere pietà in lacrime, a dover sottolineare che anche lei è un essere umano, e solo perché queste me**e pensano solo a loro stessi e al gioco sulla pelle di Beatrice. Quando pensi non possano fare più schifo si superano sempre”, questo il commento di un utente di fronte agli ultimi fatti accaduti in casa.

Beatrice Luzzi attaccata da Massimiliano Varrese e Anita Olivieri: “Si chiama essere infelici, frustrazione”

Stando al punto di vista di alcuni concorrenti Beatrice Luzzi starebbe giocando di strategia per attirare su se stessa la luce dei riflettori nel tentativo di fornire sempre nuove argomentazioni da portare in puntata. E dopo il confronto con Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese e Anita Olivieri hanno commentato l’accaduto non andando certamente troppo per il sottile.

I due si sono scambiate alcune considerazioni: “La manipolazione per far passare gli altri per ciò che non sono“, ha detto Varrese, seguito da Anita: “Il dover sempre essere protagonisti senza passare mai una serata sereni“. A questo punto Massimiliano ha sottolineato una “cattiveria gratuita”. Dello stesso parere Anita: “Si chiama essere infelici, frustrazione“.

Al loro posto mi vergognerei, ma capisco che spesso la cattiveria impedisce persino di provare vergogna. #GrandeFratello pic.twitter.com/LeR74qtdhC — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 4, 2024

Beatrice si è sentita offesa per la battuta di Marco, e ha ragione non vedo il motivo per il quale metterla in mezzo quando non c'entrava niente



Ovviamente per il guru e Aneeta la colpa di chi è? Di Beatrice, secondo loro vuole rovinare la serata a Marco 🤡#grandefratello #gf pic.twitter.com/c98uPjD49f — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) February 4, 2024

Ovviamente il video del dialogo tra i due ha fatto il giro del web in poco tempo, dividendo il pubblico a metà. C’è chi ha subito dato ragione a Beatrice, ma anche chi ha sottolineato di essere d’accordo con Massimiliano che ha appunto sostenuto che la gieffina abbia fatto in modo di rovinare la serata a Marco. “Al loro posto mi vergognerei, ma capisco che spesso la cattiveria impedisce persino di provare vergogna”, è intervenuto un utente su Twitter.