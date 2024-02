Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi presa di nuovo di mira. Per la gieffina i tempi continuano a non essere dei migliori. Nelle ultime ore l’attrice si è trovata a tenere testa a un ulteriore momento di tensione che ha inevitabilmente suscitato in lei una reazione emotiva, per i fan, decisamente indicativa. I fan dopo questo ultimo fatto si trovano a riconoscere nuovamente indignazione per i trattamenti che la gieffina sta continuando a subire.

Beatrice Luzzi scoppia in lacrime davanti a tutti. I fan sono indignati nel prendere atto che la gieffina si è trovata nuoavamente in una situazione poco piacevole. Ma ecco cosa è successo. Come i telespettatori sanno, i gieffini sono stati divisi in due gruppi per la realizzazione di due cortometraggi. Al momento della premiazione, Marco avrebbe imitato Will Smith in occasione degli Oscar.

Beatrice Luzzi scoppia in lacrime davanti a tutti: “Non hai pietà, non so come dirtelo, basta”

Peccato solo che nel farlo si sarebbe lasciato andare a una battuta che ha tirato in ballo Beatrice Luzzi che non sembra essere stata accolta per nulla bene. Queste le parole: “Se Massimiliano ha offeso mia moglie, io non potevo non dare due schiaffi alla Luzzi“. Dopo la battuta infelice, a prendere parola è stata Bea che ha sottolineato di esserci rimasta male. Dopo le esternazioni dell’attrice, ecco scoppiare la polemica. A detta dei concorrenti, in particolare dell’attore e di Anita, Bea avrebbe estremizzato la situazione per poter attirare su se stessa l’attenzione e fornire le argomentazioni per affrontare il ‘caso’ in puntata. Marco non ha, per così dire, ‘mollato la presa’, nonostante Bea chiedesse di voler restare sola. A questo punto la reazione.

“Marco ti prego non so come dirtelo, non hai pietà, non so come dirtelo, basta, lo so che non lo hai fatto a posta, basta”. Beatrice nel dire queste parole stava piangendo. A questo punto è intervenuto Miele per esortare Maddaloni a lasciare tranquillizzare la concorrente. “Sono stanca di sentire sempre il mio nome, sono anche un essere umano”. Peccato solo che Maddaloni abbia continuato. E inseguendola in giardino le ha chiesto dove volesse trovarsi.

portare una persona a chiedere pietà in lacrime, a dover sottolineare che anche lei è un essere umano, e solo perche queste merde pensano solo a loro stessi e al gioco sulla pelle di beatrice.

quando pensi non possano fare più schifo si superano sempre#grandefratello pic.twitter.com/6KLH9JAdXX — gaia (@lovemehow_) February 4, 2024

B:Non posso andare da nessun’altra parte, il problema è questo

M:Dove saresti andata se non fossi stata qui

B:Nell’aldilà , perché ho già visto molto e mi rendo conto che .. #grandefratello pic.twitter.com/ZmgLkwIqlY — M_art (@leo_Mmarti) February 4, 2024

Caro Maddaloni, anch'io voglio prendere esempio da Will Smith 👋🏻#grandefratello pic.twitter.com/o3nE3gRUdM — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 4, 2024

La Luzzi a questo punto ha risposto “Nell’aldilà”, e anche in tal caso Maddaloni avrebbe azzardato una battuta sul padre morto. I fan sono rimasti indignati dalla mancanza di sensibilità di Marco e sul web i commenti non sono di certo mancati: “Portare una persona a chiedere pietà in lacrime, a dover sottolineare che anche lei è un essere umano, e solo perché queste me**e pensano solo a loro stessi e al gioco sulla pelle di Beatrice. Quando pensi non possano fare più schifo si superano sempre”.