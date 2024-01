Il ritorno di Beatrice nella casa del Grande Fratello è stato come buttare benzina sul fuoco. L’attrice non c’è andata per il sottile con alcuni coinquilini come ben sa Letizia Petris con la quale, nella notte, c’è stato un nuovo faccia a faccia. Tutto era iniziato quando l’attrice aveva raccontato un episodio successo poco dopo essere tornata in gioco. “Quando ieri sono tornata, siccome lei non riusciva neanche a guardarmi, le sono andata vicina, l’ho stretta in un abbraccio e le ho detto: ‘Adesso siamo in due’”.

“Per dire che condividiamo questo dolore. Paolo è andato da Fiordaliso dicendo che sono andata a provocarla. È veramente aberrante”. E ancora: “Per due settimane non mi ha mai chiesto di mio padre, sono tornata e non mi ha guardata in faccia. Rosicava come una matta e io, per rompere il ghiaccio, l’ho abbracciata dicendo: “Adesso siamo in due”. E Paolo va a dire così? È troppo. Non solo non vieni a darmi un minimo di conforto, di solidarietà. Io mi vergogno per lui e per lei, che è ancora peggio perché manda avanti lui. Lei è una manovratrice”.





Grande Fratello, pace tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Il pubblico aveva preso le difese di Beatrice: “Beatrice è stata una SIGNORA a salutare e abbracciare tutti. LEI. Gli altri non si sono neanche avvicinati, è dovuta andare lei da loro e questa Letizia pensa che dopo un lutto del genere Beatrice volesse ferirla: abbassa la cresta che nessuno ti considera tesoro”. Il livello dello scontro si è alzato fino a stanotte.

Poi la situazione è rientrata. Nella tarda mattinata di oggi Beatrice ha raccontato a Fiordaliso come Letizia fosse andata a scusarsi. Scuse che l’attrice ha accolto. Ma la domanda che tutti si fanno è: basterà questo per seppellire l’ascia di guerra? Le possibilità che tutto torni alla normalità sono molto basse. Anche perché il gruppo Letizia non sembra intenzionato ad accogliere Beatrice.

Nelle prossime puntate è possibile che Alfonso Signorini deciderà di sottolineare la cosa e proporre un confronto tra le due. Comunque per il programma si tratta di un bel segnale. Dopo le accuse del pubblico di scarsa sensibilità dopo la morte del padre di Bea, Letizia ha dimostrato il contrario.