Grande Fratello 2023, il ‘ko’ di Beatrice Luzzi. Se quasi tutti i telespettatori italiani fanno il tifo per lei, un motivo c’è e risiede nelle modalità stesse con cui la concorrente continua a fare fronte alle dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo reginetta del televoto, che puntualmente riesce a vincere con percentuali di voto imbattibili, ma anche la concorrente che con eleganza continua ad avere la risposta giusta in ogni occasione. E i fan lo apprezzano.

Il ‘ko’ di Beatrice Luzzi al concorrente. Elegante e pungente, l’attrice italiana conquista il cuore dei fan proprio per la determinazione e la disinvolura con cui sta affrontando ogni situazione. Momenti di buio non sono di certo mancati, ma la concorrente continua a dare prova di un coraggio da vendere.

Leggi anche: “La prenderanno malissimo”. Grande Fratello, quando gli altri lo scopriranno saranno guai: la notizia bomba su Beatrice





Il ‘ko’ di Beatrice Luzzi al concorrente nel bel mezzo della festa: “È sempre lei!”

E anche nelle ultime ore, non è mancata di certo l’occasione per dare il suo ‘ko’ nel bel mezzo della festa in maschera in occasione del Carnevale. I gieffini, vestiti a tema, stavano allegramente chiacchierando con toni ironici, quando Paolo ha affermato: “Le ho intestato già metà Italia”, rivolgendosi a Bea.

Detto fatto, Beatrice Luzzi non si è certamente fatta trovare impreparata e la risposta è arrivata puntuale e pungente come solo lei sa fare: “Un’Italia che ancora non esiste”. Sul web ovviamente i fan non hanno potuto fare altro che rendere virale il video del momento e commentarlo congratulandosi con Bea.

Paolo: le ho intestato già metà Italia

Beatrice: un'Italia che ancora non esiste



Lo ha demolito è sempre lei😭😭#GrandeFratello pic.twitter.com/ivKz6Sku31 — rae🌹 (@raeearraeearrae) February 13, 2024

“Lo ha demolito è sempre lei”, commenta un utente su X. E per restare a tema Bea, sembra che la concorrente stia riuscendo a salvarsi anche in vista del televoto settimanale. In sfida Bea, Marco Maddaloni e Stefano Miele. Purtroppo, stando ai risultati del sondaggio fin qui appresi, il concorrente a rischio è proprio Miele. Bea è di nuovo salva con un percentuale di voto che ha raggiunto quasi il 50%.