Beatrice Luzzi di nuovo protagonista al Grande Fratello. In attesa della nuova diretta, slittata questa settimana al martedì per lasciar spazio alla partita di calcio della Supercoppa, i concorrenti continuano a intrattenere il pubblico grazie alla diretta “quasi h24”. Quest’anno infatti le telecamere si spengono alle 2 di notte per poi riaccendersi in mattinata. E anche questi giorni sta succedendo di tutto, tra confronti, confessioni e scontri feroci tra i coinquilini del reality di Canale 5.

Capitolo a parte Beatrice Luzzi, che come ormai sanno tutti è considerata la vincitrice morale di questa edizione. L’attrice, che molti ricordano anni fa nella soap Vivere, si è sin da subito imposta come preferita fuori la Casa mentre, paradossalmente, dentro era ed è bersaglio continuo degli altri abitanti. Nelle ultime ore, poi, è riuscita a far commuovere tutti per un gesto a dir poco inaspettato.

Beatrice dritta verso la telecamere GF: il messaggio che nessuno si aspettava

Altro fatto noto che ultimamente la rossa del Grande Fratello si è assentata per la morte del padre. Tornata in gioco, ha avuto un piccolo crollo al pensiero di non essere con la sua famiglia durante la tumulazione del papà. Poi si è ripresa ma non ha comunque dimenticato i suoi cari. Incluso l’ex marito, con cui nonostante la separazione ha un ottimo rapporto.

È già stato ospite della Casa Alessandro Cisilin, marito dell’attrice dal 2007 al 2019 e papà dei due figli Valentino ed Elia e più volte lei lo ha nominato .Cisilin è triestino, ha 55 anni e fa il giornalista professionista e l’altra sera è stato destinatario di un bellissimo messaggio da parte di Beatrice Luzzi.

bea: "ciao ragazzi come state, io sto bene; e papà come sta? sei tanto bravo ale, ti risceglierei mille volte come padre dei miei figli"



Si è rivolta direttamente alla telecamera e per prima cosa ha detto: “Ciao ragazzi come state, amori della mamma? Io sto bene, ho ballato, sto benissimo spero anche voi. Non so ieri com’è andata con la nonna. Vi voglio tanto bene“. Quindi il pensiero per l’ex marito con tanto di bacio: “E papà come sta? Quanto sei bravo, papino. Sei tanto bravo Ale, ti risceglierei mille volte come padre dei miei figli“. Un momento, questo, che ha commosso praticamente tutti, anche perché nessuno se lo aspettava.