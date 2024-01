Grande Fratello, scoppia il caso durante lo shooting fotografico. Ancora scintille tra i concorrenti e in particolare è Beatrice Luzzi a far scattare la discussione quando è il momento delle fotografie per il calendario del GF. Come molti sanno non corre buon sangue tra Letizia Petris e l’attrice: le due hanno avuto diversi scontri e recentemente la fotografa ha ammesso di non sopportare per nulla Beatrice.

Dal canto suo, in un momento di confidenze con Vittorio e Sergio, Beatrice afferma: “Io sono veramente oltre ormai, non mi tocca più niente. Stanno a fa la sceneggiata quella che piange, Fiorda la consola, non me ne può frega de meno. Io me so rotta i co***oni di farmi comandare da Letizia Petris”. La richiesta dell’attrice durante lo shooting ha fatto arrabbiare anche Paolo Massella.

Leggi anche: “Si riapre la porta rossa”. Heidi Baci, perché si parla di nuovo di lei e di Grande Fratello. La scoperta bomba in tv





Beatrice chiede che a fotografarla sia Sergio e non Letizia: è caos

Il Grande Fratello ha deciso che a scattare le foto per il calendario sia Letizia Petris. Tuttavia Beatrice, dal momento che le due non si possono vedere, chiede che a fare le foto a lei sia lo chef Sergio D’Ottavi. Quest’ultimo accetta e anche Letizia minimizza, ma nel frattempo Paolo si imbestialisce.

“Perché scusa? – chiede Paolo dopo la richiesta di Beatrice – ma se il GF ha detto che la devi fare te…”. Anche Giuseppe ribadisce: “Ragazzi la fotografa è Letizia!”. Ma Letizia getta acqua sul fuoco: “Non fa niente, non fa niente, la fa lui…”. Paolo non ci sta: “È proprio un dispetto da ragazzini questo, boh”. (QUI TROVI IL VIDEO COMPLETO)

Bidello: -“Ragazzi la fotografia è Letizia”

Paolo: -“Scusa ma se la fotografa è lei, è proprio un dispetto da ragazzini questo”



Il macellaio che si mette a piangere perché Sergio ha preso il posto di Letizia per fare le foto: GODO#grandefratello #gfpic.twitter.com/9Uvt8B5zPa — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 10, 2024

Poco dopo Massimiliano Varrese fa i complimenti a Letizia che ha voluto smorzare la tensione: “Hai fatto bene a fare quello che hai fatto. Tu devi smorzare tutto. E quando ti toccano il tuo punto di dolore tu devi pensare a quello che ti ha detto tua mamma. Il dolore deve essere un compagno che dà forza ed energia”. L’attore invita Letizia a pensare a quello che le avrebbe detto il papà in una situazione simile: “Siamo noi che permettiamo agli altri di ferirci” conclude Max e Letizia è pienamente d’accordo con lui.

“Me l’hanno detto gli autori”. Grande Fratello, Greta esce dal confessionale e sgancia la bomba