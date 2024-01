Non è successo nell’immediato al Grande Fratello ma con il passare dei giorni Greta Rossetti si è conquistata una grossa fetta di pubblico. Non solo, anche i concorrenti. Come Beatrice Luzzi, che da quando è rientrata nella Casa a seguito del lutto più volte si è confidata con la ex single di Temptation Island. L’altra sera le ha anche fatto una rivelazione e di fatto “smascherato” suo figlio Valentino. Il ragazzo che abbiamo già visto nella Casa ha una cotta per lei. E infatti poco prima di congedarsi ha dato un bacio alla coinquilina e sottolineato: “Da parte di Valentino“.

Greta ha iniziato a ridere e chiesto per gioco l’età. “Quindici“, la risposta di Beatrice. E lei: “Non ce ne scambiamo tanti, dieci. Sarei tua nuora“. Poi ha rivelato che il figlio primogenito ha una fidanzata della sua età che assomiglia davvero molto alla ex compagna di Mirko Brunetti e raccontato che i due si sono visti a Bologna il giorno in cui hanno ricevuto la notizia della morte del nonno.

Greta, il segreto al Grande Fratello

Ma nelle ultime ore Greta è tornata protagonista per tutt’altra faccenda: ha un segreto che però non può rivelare davanti alle telecamere e soltanto per via di un veto degli autori del reality show di Mediaset. Non è sfuggito il momento in cui lo ha accennato a Sergio dopo essere stata in confessionale.

La ragazza si è mostrata triste con il coinquilino che, però, pare aver compreso la situazione, tanto da aver detto: “Ho intuito“. Poi, quando Grecia le ha chiesto di più, Greta ha risposto: “È successa una cosa… ma non posso dirlo, me lo hanno detto dentro“.

Greta è triste perché è successa una cosa, il confessionale ha detto di non dirlo ma a quanto pare Sergio ha capito, attento il ragazzo. 👀#grandefratello #sergetti pic.twitter.com/OdQzUWoQOc — 𝙢𝙖𝙧𝙮 ❄️ (@cuorebianko) January 10, 2024

Nel frattempo, come è ovvio che sia, i telespettatori del Grande Fratello hanno cominciato a fare ipotesi su quale sia questo segreto inconfessabile di Greta. Qualcuno immagina che si tratti di un problema fisico, dato che poco prima di entrare in confessionale ne aveva parlato in sauna con Beatrice. Altri invece pensano che probabilmente voglia lasciare il programma dalla fine dell’ultima puntata. Un vero “peccato” per il pubblico, se così fosse.