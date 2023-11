Al Grande Fratello si festeggia il compleanno di Beatrice Luzzi. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, quella di lunedì 13 novembre 2023, l’attrice è stata protagonista anche per via del suo giorno speciale. Compie 53 anni e Alfonso Signorini le ha riservato delle belle sorprese. Intanto, proprio durante la diretta, ha ricevuto una maglietta inviatale dai suoi figli, oltre a una bellissima lettera della mamma. Un regalo, anzi due, graditissimo dal momento che è lontana da loro da due mesi.

Ma non è finita qui perché un altro dono molto ma molto apprezzato è arrivato indirettamente durante le nomination. Per la prima volta dopo diverse settimane Anita Olivieri non è più immune e Beatrice ha finalmente potuto nominarla. Era quello che voleva da un sacco di tempo, soprattutto dopo gli ultimi litigi.: “Nomino Anita finalmente perché stavo aspettando da tanto questo momento“. E Alfonso Signorini: “Guarda caso è arrivato come regalo per il tuo compleanno”.

GF, il regalo di Garibaldi a Beatrice (dopo che l’ha lasciata)

E Giuseppe Garibaldi? Sempre lunedì sera il bidello calabrese ha preso una decisione: l’ha lasciata. Chiamato da Signorini per dare il suo punto di vista nelle liti tra Beatrice e Anita, ha praticamente rotto con l’attrice cui si era riavvicinato proprio ultimamente. Motivo? “Visti i continui litigi ho pensato di mettere un punto a tutto. La colpa è mia. Non sono in grado di soddisfare le sue intenzioni”.

“Io voglio essere me stesso, se mi resta tempo vorrei godermi la casa“, ha detto sorprendendo anche il conduttore. Beatrice se l’aspettava e infatti non si è scomposta più di tanto. Ma finita la diretta Garibaldi ha continuato a parlarle come se niente fosse. Tanto che lei gli ha detto: “Cioè, mo adesso che mi hai lasciato mi stai appresso? Non ho capito come funziona il tuo cervello…”.

B: mo che mi hai lasciato mi stai appresso, non ho capito come funziona il tuo cervello

G: il problema è gestire il cuore

B: gestire massimiliano soprattutto #beabaldi IL CINEMA CHE CI MERITIAMO🍿#grandefratello pic.twitter.com/QT5lBVdB1p — ℳarta ☽- 49% (@GossipparaGF) November 14, 2023

“Stai tranquilla che ti lascio, non ti parlo più…”, ha risposto Giuseppe. Ma poi nella conversazione notturna in giardino si è intromesso Paolo Masella, che ha parlato di un regalo di compleanno al quale aveva pensato Giuseppe: “Sai cosa mi ha detto? ‘Come regalo di prima mattina le sbuccio l’ananas… Le faccio trovare l’ananas a letto‘”. “Oh mio dio, penso che è la cosa più romantica che io abbia mai sentito in vita mia… Sono tutta un fuoco!”, la reazione di Bea. Sarà veramente finito tutto?