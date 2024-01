Grande Fratello, spunta fuori il video del famoso bacio. In questa edizione del reality si è parlato a lungo dell’assenza di dinamiche e di relazioni d’amore tra i concorrenti. Qualcosa in effetti c’è stato, come la liaison tra Beatrice Luzzi – che dopo la morte del padre è pronta a rientrare in gioco – e Giuseppe Garibaldi. Ma molte storie non sono mai decollate veramente.

Recentemente, ad esempio, Federico è tornato alla carica confessando il suo interesse ad Anita, ma quest’ultima gli ha spiegato che non è proprio il caso. Anche la storia tra Letizia Petris e Paolo Massella sembra sempre sul punto di sbocciare, ma è come se non riuscisse mai a spiccare veramente il volo. Ad entusiasmare il pubblico allora sono soltanto loro due, ex fidanzati a quanto sembra pronti a provarci di nuovo…

Massimiliano e Monia, il video del bacio in confessionale

Naturalmente stiamo parlando di Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. Pochi giorni fa è successo di nuovo, i due si sono bacciati. È successo in confessionale e la cosa ha suscitato la reazione divertita dell’attore che ha esclamato: “Ti sei sentita libera davanti al Confessionale, il posto più spiato del Grande Fratello?!”.

Nella serata di ieri i due hanno avuto un confronto in piscina. Monia ha ammesso che si trova molto bene in compagnia di Massimiliano, ma si sente ancora frenata da qualcosa che non riesce a capire. A quel punto l’attore le chiede cosa potrebbe fare per tranquillizzarla visto che non gli sembra di andare troppo veloce. Monia non sa rispondere, ma ribadisce che le fa piacere sentirsi apprezzata da lui, anche se prova un po’ di imbarazzo quando riceve i suoi complimenti.

In tanti sperano che tra Monia e Massimiliano il fuoco della passione possa riaccendersi. E loro non fanno nulla per nascondere la complicità che si è (ri)creata all’interno della Casa. Poi il Grande Fratello ci mette del suo pubblicando il video del famoso bacio in confessionale. I due si lasciano andare e poi rilasciano delle dichiarazioni che se non sono d’amore poco ci manca.

